Game Pass 銀河守護隊 世紀帝國4 外國遊戲媒體推薦28款必玩佳作｜近年Microsoft加大力度投資遊戲事業，尤其是在遊戲訂閱服務Xbox Game Pass上大刀闊斧，不少大作都將會發行當日登陸Game Pass，同時也不遺餘力收購各地遊戲工作室以加強遊戲陣容。不過選擇太多的時候也可能會令人不知道要玩什麼才好，最近就有外國遊戲媒體選出Game Pass上最好玩的遊戲，不妨作為參考。



28款必玩高質遊戲 動作、RPG、解謎、策略應有盡有

外國遊戲媒體「Polygon」選出了28款Xbox Game Pass上最好玩的遊戲，正在想要不要加入Game Pass、或者已經是Game Pass會員但不知道玩什麼才好的話可作為參考。另外是這個排名並不分先後，並非排行榜而只是一個推薦清單；還有要注意是Game Pass上遊戲並非存久保存、而是會隨著時間上下架，因此如果有合心水的遊戲就應該盡快開始遊戲，不然將來遊戲下架了的話就不知道什麼時候才會再上架了。

每個月都有新Game加入的Game Pass

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即睇外媒推薦28隻Game Pass必玩佳作：



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外媒推薦28隻Game Pass必玩佳作清單：



Immortality



INSIDE



01編輯推介：PowerWash Simulator 模擬高壓清洗

在Steam獲97%壓倒性好評的遊戲，用高槍水槍清洗污漬非常抒壓。



PowerWash Simulator 模擬高壓清洗

Watch Dogs 2 看門狗2



01編輯推介：Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

《 忍者神龜：施萊德的復仇》是一款復古像素風格+橫向過版，而且可以和朋友連線協力，重溫「吞食天地2」年代的經典回憶。



Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Assassin’s Creed Origins 刺客教條：起源



Citizen Sleeper



Umurangi Generation 攝追赤紅末世代



Vampire Survivors 吸血鬼倖存者



Halo: The Master Chief Collection



01編輯推介：Slay the Spire 殺戮尖塔

近年Rougelite遊戲代表作之一，遊戲性和上癮性都極高一玩就變精神時光屋。



Slay the Spire 殺戮尖塔

Among Us



Tetris Effect: Connected 俄羅斯方塊效應：連接



Minecraft 當個創世神



Stardew Valley 星露谷物語



Age of Empires 4 世紀帝國IV



Nobody Saves the World 小人物救世界



01編輯推介：Unpacking

Steam好評率9成以上的極度好評之作，你不會估到拆箱都可以咁好玩。



Unpacking

Doom 2016 毀滅戰士 2016



Mass Effect Legendary Edition 質量效應 傳奇版



Spelunky 2 洞穴冒險2



Total War: Warhammer 3 全軍破敵：戰鎚3



Outer Wilds 星際拓荒



The Elder Scrolls 5 Skyrim 上古卷軸V：無界天際



Forza Horizon 5 極限競速 地平線5



Hitman Trilogy 刺客任務



Death’s Door 死亡之門



Guardians of the Galaxy 銀河守護隊



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