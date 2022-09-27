《FIFA 23》作為《FIFA》系列最後一代，使得一眾 fans 的關注度極高，而體驗後的第一個感覺，是擔心整個系統會不會移植到《EA Sport FC》，因為《FIFA 23》新加入的特點實在太驚喜，以下先集中分享最多人玩的「FUT」和「Pro Clubs」體驗吧。



Pro Clubs 結合 VOLTA

以往的 Pro Clubs 過度集中在球會比賽上，難得玩家可自訂「人仔」，但自由度卻不大，整出來的球員不太具個人特色，導致後來大多只根據真實球員、名人去整「人仔」。《FIFA 23》把 Pro Clubs 和 VOLTA 兩個模式拉近，使用同一個「人仔」去遊玩之餘，玩家將可以在 VOLTA 商店解鎖物品，Pro Clubs 玩家終於可再在商店買紋身、面部配件、球鞋、髮型和面部毛髮。

（《FIFA23》遊戲截圖）

+ 1

訓練賺經驗（《FIFA23》遊戲截圖）

線下苦練有回報

《FIFA 23》為 Pro Clubs 加入更多線下可玩性，把訓練中心放入 Pro Clubs，通過 66 種技巧訓練可以得到經驗值，不一定要踢「Drop In」或線上球會比賽，特別是開 game 初期方便玩家升能力值。同時，EA 採納玩家意見，《FIFA 23》的「人仔」升 lv 更快，封頂等級由 25 提升至 100，最多有 185 技能點數，變化比上一代更大。不過，記者擔心後期會出現大量 90+ 能力值的超人。

（《FIFA23》遊戲截圖）

賽後榮譽 - 多人遊戲必須元素

線上多人遊戲中，一個非常重要的元素，就是能比較遊玩表現，用來互相競爭﹑揶揄﹑調侃隊友。《FIFA 23》全新的「賽後榮譽」系統，完場後會顯示隊內最佳的 5 位球員，以及突出的地方，如頂級得分手﹑頂級傳球者和花式球員等。每場都可以看到遊戲表現，這些數據能大大提升多人遊戲的樂趣，想像一下只有一個球會成員沒上榜，場面會多爆笑。

FUT 本週最佳球隊（《FIFA23》遊戲截圖）

FUT - 新系統幫微課玩家起家

「ULTIMATE TEAM」一直是《FIFA》系列的無底深坑，每年開季就會見到一眾 YouTuber﹑直播主重課過萬美元抽卡。今年加入「FUT 時刻」的唯一單機系統，可以透過遊玩的各個情境的挑戰，賺取全新的貨幣「FUT 星星」，同樣可以用來抽卡。

同時，《FIFA 23》終於都有跨平台系統，把PS5﹑PS4﹑Xbox Series X|S﹑Xbox One﹑Google Stadia放入同一轉會市場，即意味著「FUT」交易市場將會更暢旺。單單是這個更新，就已經令放棄「FUT」多代的記者打算重新出發。

+ 16

《FIFA 23》

9月30日推出（EA Play Pro會員可於9月27日遊玩）

遊玩平台：PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、Stadia和PC

