MHRise Sunbreak攻略 棘茶龍弱點 招式 裝備圖鑑性能解說｜MHR Sunbreak的第二個免費更新已經於今日（9月29日推出），今次更新追加了新魔物、新的「傀異克服」魔物以及新的傀異調查等，獵人們又有排打了。以下為新魔物「棘茶龍」攻略，包括弱點、新招式及裝備性能解說。



棘茶龍解鎖條件、攻略及弱點

棘茶龍為6星魔物，只要MR達到10便會解鎖緊急任務，完成任務後會開放Master 6星任務可反覆挑戰刷素材。棘茶龍作為MR10級就能挑戰的魔物而言、非常強！比上次更新的月迅龍、紅蓮爆鱗龍還要難打，幸好任務是在專用Boss戰式地圖內進行、一開始就有彩虹鬼火鳥，不然這個任務的難度大概是地獄級數...

棘茶龍

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棘茶龍鱗龍弱點及肉質一覽

主要弱水，雷和龍也可以；和普通的棘龍一樣未發怒時肉質極差全身都打不出橙字，幸好發怒後會變回較正常的肉質，近戰打腳都能有不錯的傷害。

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威脅招式及打法心得（按圖放大詳細）

棘茶龍的招式煩人，集合了所有近戰獵人最討厭的招式，包括原地跳起踩、原地自轉、鐵山靠、連環火車等；最煩的是很明顯地遊戲將這些招式的判定設計成剛好針對獵人的動作，例如火車速度快判定闊飲水一定避不開，而火車後有時會接火球，火球的追蹤性能和爆炸範圍是（沒有迴避性能/距離之下）翻滾必然避不過，明顯就是捉你一碌就會中招。強烈建議帶滿毒耐性、貓飯也食火耐性，就像剛才提到棘茶龍的行動模式實在很煩，如果還要花時間喝解毒藥未必太痛苦；而減防狀態則可以用硬化種子等加防道具解決。

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棘茶龍的行動模式也相當討厭，一埋身就是跳起踩地或是鐵山靠，不小心中招被吹之後就會馬上被火車追擊；而且牠攻擊力又不低，尤其是牠一部份攻擊會附加防禦力下降，被減防時再中一招就很大機會貓車。不過相對地如果是用太刀等有多種反擊技能的武器，就會有很多反擊機會提高輸出。如果反擊招數不多，多點耐性等牠舞完一套招式後再趕過去打也不是太困難，主要就是煩，一貪刀就必然被懲罰。

必殺技有一擊貓車的威力（就算滿血滿火防都會死），但是可以雙劍的幻翔無敵時間穿過去；雖然沒有特別測試但相信用其他武器的反擊技能如太刀見切等都能接住。

見到牠像黑龍般企起身蓄力就是準備放大招了

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棘茶龍裝備性能

棘茶龍防具性能相當優秀，技能多之餘洞數也很漂亮，穿一整套的話技能有攻擊6、利刃3、彈丸節約3、蓄力大師3、跑者3、剛心2和連擊3；主要問題是頭和手同時有利刃和彈丸節約這兩個完全衝突的技能，用之前要先計劃好是讓近戰還是遠程用，然後用傀異強化洗掉不用的技能。腰的蓄力大師2+跑者1+連擊1+411洞很有潛力，用傀異強化洗掉跑者就成為玩弓的強力選擇。

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新技能「剛心」的效果是儲滿計量表之後可以有一次霸體不被吹飛+減傷效果，一個相當懶人的技能，而且只需LV1就能有最重要的防吹飛效果，配合吸血還有機會達到無腦貼身亂斬的效果，不過太依賴的話也可能會有「打壞手」的問題。

懶人必用新技能「剛心」

有剛心的部位手和腳都很強，作為配裝散件也是很好的選擇；如果像記者般玩屬性雙劍不是必需要配攻擊的話，還可以傀異強化洗掉攻擊換成飾品洞或其他技能。

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棘茶龍武器性能

棘茶龍武器的性能相當亮眼，雖然攻擊力稍低一點但是有高火屬、短紫斬而且自帶會心和4洞和百龍3洞，在現有的武器裡屬於頂尖級數，在能夠維持紫斬的前題下是火屬武器不二之選。玩屬攻的獵人們又要整新武器了...

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