MGSD Freedom Gundam自由高達｜高達模型推出42年，款式系列數不清。當中SD Gundam 系列原本以可愛大頭Q版外觀、細盒易砌定價便宜為賣點，以吸引小朋友入門；但不經不覺都玩SD的弟弟也變哥哥，這個系列已經變成高達晒手油上色技術的高階系列（笑）。



由小朋友玩意變高手級Hard Core系列

BANDAI也知道這市場有忠心fans肯花錢，曾推出LEGEND BB、SDCS（CROSS SILHOUETTE ）等進階系列。近排搞套SD版GP-03D貨櫃食玩，成千蚊一樣被秒殺。有見近年中國推出的Q版盲盒「QMSVmini 」反應不錯，萬代再嘗試以高身比例大一點，可以容納更多細節的新比例推出MGSD（Master Grade SD Gundam）模型。

MGSD Freedom Gundam 自由高達

先睇MGSD自由高達頂級細節

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MG Z高達 Ver.Ka 模型｜Katoki監修MG廿週年紀念作還原電視版身型

115mm更大隻更多Detail

開宗名義就是將MG大比例模型的細節、分件、分色套用到SD模型，且整體尺寸達115mm高，比傳統SD模型更巨型，所以會有齊頭身手腳可動關節，MGSD自由高達更有高可動的雙翼，手短腳短可以擺出有型甫士。（2023年1月發售／售價：4,290日圓）

高115mm 可做到比一般SD高達模型更多細節

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3個標誌性新技術

記者最like就是SD高達的大頭，有機會比1/48 MEGA SIZE更巨型，BANDAI在MGSD自由加入雙層layer超精密的透明眼，全機體零件為Real Metal Gloss Injection 金屬、光面塗層塑料，所以素組不上色也會很漂亮，解決了近年SD高達模型全部都需要高手級手油上色技巧才會砌得靚的高門檻。

新技術1｜骨格本身使用金屬上色零件，雙眼則為透明件，所以會做出二種層次。



骨格本身使用金屬上色零件，雙眼則為透明件，所以會做出二種層次。

新技術2｜全機體零件為Real Metal Gloss Injection 金屬光面塗層塑料，所以素組不上色也會很漂亮



全機體零件為Real Metal Gloss Injection 金屬光面塗層塑料

新技術3｜Reflection Cut 其實是美式玩具頭雕雙眼常用技術。比如圖中雙翼上的細節，頂部兩個箭咀位其實是用作導入光線，放在日光／燈光下，整片透明件不用加燈都會像發光一樣閃。



Reflection Cut透明件不用加燈都會像發光一樣閃

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