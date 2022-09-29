MHRise Sunbreak攻略 棘茶龍弱點 招式 裝備圖鑑性能解說｜MHR Sunbreak的第二個免費更新已經於今日（9月29日推出），今次更新追加了新魔物、新的「傀異克服」魔物以及新的傀異調查等，獵人們又有排打了。以下為新魔物「焰狐龍」攻略，包括弱點、新招式及裝備性能解說。



焰狐龍解鎖條件、攻略及弱點

焰狐龍為6星魔物，只要MR達到10，完成上一個緊急任務棘茶龍後便開放焰狐龍緊急任務，完成後會開放Master 6星焰狐龍任務可反覆挑戰刷素材。焰狐龍難度相比棘茶龍略低一些，主要是攻擊力沒那麼高也沒有減防效果，只要有火耐性（推薦貓飯火耐性大）的話被連打兩三次也不會死，慢慢打總是會過；不過招式令人煩厭的程度則是所差無幾。

至於棘茶龍攻略、弱點及裝備圖鑑請見另文：

👉MHRise Sunbreak攻略｜棘茶龍弱點 招式 裝備圖鑑性能解說

焰狐龍

焰狐龍弱點及肉質一覽

弱點是雷和冰，肉質對近戰非常不友好斬前腳無法打出橙字，但是可打出橙字的頭和尾又經常擺來擺去很難鎖定；遠程的話用弓鎖頭/尾或是用貫通彈打應該都會有不錯的效果。另外是肉質最差的前腳和爪屬性吸收值非常好（雷28冰30），用高屬性武器來打就算沒有橙字也能打出不錯的傷害，只是技能就不要配弱點特效而是要配看破、挑戰者等純會心技能了。

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焰狐龍威脅招式及心得

和棘茶龍相比是另一種煩，有很多對近戰很不友好招式，好些招式都會在地上留下延時爆炸的岩漿，要躲是不難但往往就會被迫開無法貼身輸出。最煩的招式是延時追蹤火球，因為是延時發射，如果用鎖定視角的話只要距離一近就基本上一定躲不過（會被屈打背或是十字位）；不想中招就能只勤力點不要鎖定而是自己控視角了。還有範圍很大的二連撞也是很煩，角度不好的話基本上又是「屈食」完全躲不掉。幸好焰狐龍攻擊力並不高，就算招式不太躲得開，也是可以用生命值硬接。

+ 5

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焰狐龍裝備性能

焰狐龍整體上比較適合有盾牌或是有檔格能力的武器使用，全套技能是巧擊2、迴避距離3、煽動3、弱點特效3、耐力急速回復3、挑戰者5、減輕膽怯3和攻擊守勢2。洞數也相當不錯，特點是2洞很多，鑑於現時仍然很需要2洞來插痛擊、超心等技能這點是相當不錯。腳有弱特2+守勢2+4洞，應該是長槍獵人的最佳選擇。

+ 6

新技能煽動的效果是成為大型魔物的目標時會提升防禦力、防禦性能和迴避性能，但同時會令魔物會更容易發怒。令魔物發怒一定程度上不是反效果，因為現在不少魔物都要發怒才有較好肉質（如銀火龍、棘茶龍等），倒不如說玩家希望牠多點發怒；還能配合挑戰者使用2。至於實際提升多少防禦性能和迴避性能就未有詳細考究，若單以描述文字「大幅減少受到傷害」和「大幅延長時間」來比較，就是防禦性能5和迴避性能4。對於單機獵人來說是很有潛力的技能，但在連線時可能就較難發揮。

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如果想試玩新技煽動，穿身手腰就有煽動3、挑戰者5、弱特1和耐回3，加上飾品洞已可出到很多技能；耐回可以配合雙劍使用，使用長槍等盾武時也可用傀異強化洗掉耐回換其他技。

焰狐龍武器性能

焰狐龍武器是火屬性，特點是長紫斬、自帶會心和3個2洞，但百龍飾品只得1洞。長紫斬和3個2洞無疑是非常吸引，但是武器本身自帶的屬性值實在太低，作為屬性武器沒太大價值，可能將其當成長紫斬物攻武器、屬性單純是附帶的來使用更好。不過焰狐龍武還有一個賣點就是造型很好看，是作外觀裝備的一個好選擇。

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