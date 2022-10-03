《機動戰士高達 水星的魔女》是萬代自《鐵血的孤兒》7年後（不計《Build》高達模型系列）首部長篇TV動畫，屬首部以女性為主角的高達作品！又有當紅樂團YOASOBI唱主題曲《祝福》，話題爆燈。曾在連登發文指「RG模型是垃圾」的網民「壞壞總裁」，又發布引戰文「對不起，我錯了，《水星之魔女》真的很垃圾」，力數「魔女」7宗罪，成功在半日招來300多負評。



「魔女」7宗罪｜ 同性愛元素很不自然

「壞壞總裁」表示原來覺得新高達值得期待，但看畢首集已發現劇情不合理「膠到癲」。

不過連登討論區的網民大部份都不太認同「壞壞總裁」看法，並逐點反擊：

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1：在序章中高達被視為禁機，但女主角竟然駕駛她的愛機「風靈高達」上學，認為劇情前言不對後論。



網民反擊：序章中否定高達，很可能只是某些極權分子「獨享」高達使用權的藉口；另外，序章女主角「蘇萊塔·墨丘利」4歲，雖然未公開蘇萊塔在正章時的年齡，當14歲都已經相差10年，當中發生過甚麼，最終是否成為禁機，仍需要給時間編劇解釋。

在序章中高達被視為禁機，但女主角竟然駕駛她的愛機「風靈高達」上學，認為劇情前言不對後論。

另外從細節可見，校方暫時只知道女主角的機體叫「風靈」，不知它是高達。

另外從細節可見，校方暫時只知道女主角的機體叫「風靈」，不知它是高達。

2：蘇萊塔意外發現第二女主角「黑絲妹」（米奧琳涅·連布蘭）在太空飄浮，過程中動作好像缺氧。被救起後反而責備女主角阻礙她逃走。樓主認為這劇情不合理。



網民反擊：這一點很多網民也同意，「黑絲妹」想逃走是可以的，飄浮在太空如何逃走就未清楚解釋。更有人估計，原本劇本是寫她想自盡。

蘇萊塔意外發現第二女主角「黑絲妹」而責備女主角阻礙她逃走。樓主認為這劇情不合理。

3：原本蘇萊塔要駕駛「風靈高達」與欺負「黑絲妹」的惡霸男同學決鬥，鏡頭一轉機上的卻是「黑絲妹。二來認為女主角出手相助的動機不足，只為鋪排兩人共處駕駛倉內，太夾硬。



網民反擊：網民解釋，其實編劇大河內一樓早已為序章與正傳中間的空白期寫了原創小說，蘇萊塔根本是它媽媽派來向「黑絲妹」爸爸報仇，以MS決鬥搶婚以接近「黑絲妹」米奧琳涅。也許媽媽有特別暗示蘇萊塔要為被欺負的女性抱不平，引導她參與決鬥搶戲，也許還有很多原因，單單20分鐘1集以難判斷是否不連戲。

4：明明序章提及高達已設定為只有女主角可以駕駛，不明白為何「黑絲妹」只需要做一點手腳就整部高達開走。



網民反擊：此作中的高達是任何人都能駕駛，蘇萊塔只是天生腦波能力高，能夠潛入34層開動浮遊砲。而第1集亦已特別畫了「黑絲妹」偷走蘇萊塔的開機證件，解釋得一清二楚。

此作中的高達是任何人都能駕駛，蘇萊塔只是天生腦波能力高，能夠潛入34層開動浮遊砲。

5：「黑絲妹」原來是惡霸男同學「古爾·傑特克」的婚約者，但她本人堅拒結婚，鏡頭一轉惡霸的父親卻表示「黑絲妹」的爸爸阻礙婚事，打算暗殺黑絲爸爸，樓主認為劇情前後矛盾。



網民反擊：有人笑「壞壞總裁」很可能是快進收看影片，其實劇情已清楚解釋，「黑絲妹」爸爸只是設定了「比武招親」條件，並非強迫她下嫁「古爾·傑特克」。亦可解讀成，「黑絲妹」爸爸也不想二人成婚，一直開放「比武招親」門檻；古爾父親之所以暗殺黑絲妹爸爸，其實是想截停比武招親，令米奧琳涅即時成為自己媳婦。然而古爾已敗於蘇萊塔手下，暗殺計畫才要叫停。

古爾父親之所以暗殺黑絲妹爸爸，其實是想截停比武招親，令米奧琳涅即時成為自己媳婦。

6：女主角在決鬥時提及母親教誨：「逃避後退只會得到一樣東西、前進會得到兩樣」，但在決鬥中高達並是原地站立使用浮遊炮，沒前進過。



網民反擊：不少人認為樓主只是假膠，明明後退、前進是指做人做事的態度，並不是指駕駛高達時的行動方向。不過都有網民同意女主角第一集就太屈機，怕之後很難再有突破。

7：樓主自稱對LGBQT題材不反感，但認為《水星的魔女》中的百合元素不自然、不浪漫，女主角只是吃過「黑絲妹」的番茄，沒理由要為對方出頭。



網民反擊：百合元素在日本動畫已存在十多廿年，並不罕有。至於兩位女主角關係是否自然，單靠首集20分鐘就判斷劇本好壞，未免為時尚早。

（原文連結）

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究竟是否政治正確之作？

其實不足是連登很多人都覺得《水星的魔女》集合了：女權、龍傲天（指一些主角不用努力、一出場就天下無敵）、有色人種、單親、素食主義等「政治正確」元素，認為作品很「左膠」。

本身是SD高達模型達人，也經營模型店的KOL Nic Chung，則在自己facebook戶口提到：「《水星之魔女》都叫女權都叫政治正確真係笑死人，係咁正確就唔會用決鬥決定對錯啦，啲議題上腦L真係大鑊！」又笑言「以決鬥法，靠隻揪暴力解決問題，即是肯為自己相信嘅事實付出。」發言得到很多網民認同，有人認為從來令人感的不是LGBQT元素本身，而是某些作品誇大這些元素，甚至凌駕了劇本的合理性。《水星的魔女》只是播了20分鐘，那麼快就認定是「政治正確」作品未免武斷。

KOL Nic Chung不認同《高達水星的魔女》是政治正確作品，更笑言推崇決鬥法的作品，是非常不政治正確。

有人認為從來令人感的不是LGBQT元素本身，而是某些作品誇大這些元素，甚至凌駕了劇本的合理性。

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睇20分鐘一集，可以拿來跟整整兩季的《00》比較，即分高下，未免武斷。

睇20分鐘一集，可以拿來跟整整兩季的《00》比較，即分高下，未免武斷。

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