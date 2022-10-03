Overwatch 2 鬥陣特攻2攻略 玩前必知5件事 跨平台進度統合方法｜《Overwatch 2》鬥陣特攻2將於10月5日全球同步推出，今次重新啟作的本作相信機迷們都十分關注，以下為玩前必知5件事方便玩家了解是否/如何入坑。



1. 變成跨平台免費遊玩

由Overwatch變成Overwatch 2 鬥陣特攻2，最大變動是其經營模式，由一次性買斷+商城制變成免費遊玩；原本的Overwatch玩家毋須另外進行特定繼承動作，只要升級遊戲，既有進度和物品都會自動轉移至Overwatch 2。

而遊戲升級為Overwatch 2之後亦會支援跨平台進度共享，如果玩家本身在不同平台擁有多個進度（個人檔案），玩家可以將其合併成一個單一《鬥陣特攻 2》個人檔案，將所有的進度與造型物品等保存和集中起來。至於合併進度的方法可參見官方說明：https://playoverwatch.com/zh-tw/news/23824001/

Overwatch 2

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2. 賽季制+戰鬥通行證

Overwatch 2會採用類似《Apex Legends》、《Fornite》般的賽季+戰鬥通行證模式。戰鬥通行證會分付費版和免費版，而團隊保證即使是免費版的通行證，都可以解鎖所有英雄（角色）；而且所有遊戲模式、地圖等遊戲內容都會免費對所有玩家公開。付費方面主要是購買高級戰鬥通行證，可優先解鎖新英雄以及會有大量外觀道具及造型等。

第一季戰鬥通行證

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高級戰鬥通行證的價格是1000遊戲幣（10美元）；團隊表示遊戲的設計是如果玩家完全不付費、但是打足任務和戰鬥通行証等級的話，從遊戲中獲得的遊戲代幣可以每隔一季購買高級通行證。

團隊目前計劃以每9個星期為周期，製作並推出新賽季內容，讓玩家都跨平台進度共享與跨平台連線功能暢享這些內容。每個賽季我們都會為角色造型與造型物品推出獨特的視覺主題；而第一季的主題是因為《Edgerunners》而爆紅的「賽博龐克」Cyberpunk。未來賽季也會推出新地圖、新遊戲模式、新英雄以及新的造型物品。而隨著遊戲變成戰鬥通行證制，以往的「戰利品箱」亦將移除，不會再有想要某造型但是抽不到的情況。

3. PVE模式後上

Overwatch 2正式推出之際會先行釋出PvP遊戲內容（畢竟是一直以來的遊戲重心），不過Overwatch 2的一大重點是將會新增PvE模式，稍為可惜的是這部份將會在Overwatch 2上市後陸續更新。目前預計PvE將在明年推出，可以放心的是不會另外收費，所有玩家都可暢玩。

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4. 新英雄將陸續加入

不論是新舊玩家，只要一加入鬥陣特攻2，便可以馬上獲得「垃圾鎮女王」和「索潔恩」兩位英雄。舊Overwatch如果在今年6月24日後、遊戲改版前登入過原版遊戲的話，還可以得到「先驅組合包」，馬上解鎖另一位新英雄「霧子」和兩個史詩造型；不過新玩家就需要透過戰鬥通行證才能鎖霧子了（若舊玩家未有領取先驅組合包也需要經戰鬥通行證解鎖）。

新英雄「霧子」Kiriko備受注目

舊Overwatch的所有英雄都會在Overwatch 2中登場，不過如果是全新加入的玩家、一開始無法使用所有角色，而是需要完成挑戰任務才會逐漸開放角色。可以放心的是挑戰都是「完成X場對戰」等簡單任務，不會有幾十連殺之難的反人類挑戰，不怕有角色解鎖不到。

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至於新英雄推出的時間表，現時預定第1與第2賽季都會有新英雄推出，然後每隔一個賽季推出一次，即在第4、第6和之後的雙數賽季中推出全新英雄。

未來半年的更新路線圖

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5. 由6v6變成5v5

這個對於本作的核心玩家而言大概是最大的改動；就是遊戲原本的6v6（2坦、2輸出、2支援）變成5v5（1坦、2輸出、2支援）。而雖然本作會繼承前作所有英雄，但因為對戰模的改變，所有英雄都重新平衡過；官方的描述是「藉由設計出多樣化英雄與不同的戰術組合，減少必須選擇特定英雄來反制其他英雄的窘境；減少強力反制的特性與增加更多的英雄選擇，能夠為遊戲帶來更多趣味性與多樣性。」

所有舊Overwatch英雄都會繼續登場

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