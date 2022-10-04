《新世紀福音戰士》神曲殘酷天使的行動綱領（残酷な天使のテーゼ）由95年唱到今時今日，在日本卡拉OK熱門點唱榜長期稱冠，至今仍居頭段位置，沒看動畫都一定聽過！而作詞者及川眠子女士，亦從此「打跛腳都唔使憂」，後來自爆上億版稅都拿來供養18歲土耳其小白臉，最終反欠下7000萬日圓巨債，相當傳奇。



80年代開始動畫歌早就變革

不知是否愛情令人盲目，看不到事實之全部，最近及川眠子在Twitter聊起神曲成功之道，認為自己獨到之處是「被委派寫動畫歌，歌詞中卻沒出現過動畫標題劇名！」更豪言作品「改寫了動畫歌的歷史！」此話一出，網民即時送上《頭D》金曲：「佢真係唔識架喎！」並爆發熱議；事關由80年代開始，日本大部份動畫歌曲都已經不再像70年代的《鐵甲萬能俠》一樣不斷重覆又重覆的高唱「Mazinger Mazinger」了！想不到一個專業作詞人，連這些基本常識也沒有呢！

《新世紀福音戰士》神曲殘酷天使的行動綱領（残酷な天使のテーゼ）作詞者及川眠子女士。

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佢真係唔識架喎！

有人解話，認為及川女士指的是專為動袒原創的歌曲，又覺得現時很多所謂動畫歌只是唱片公司配及的流行曲，不能拿來比較。但卻有專家指出，史上第一首沒有在歌詞中唱出動畫作品名稱的歌曲，是1982年的《魔境傳說》(魔境伝説アクロバンチ)主題曲《夢之獵人》，早《EVA》主題曲足足13年呢。

史上第一首沒有在歌詞中唱出動畫作品名稱的歌曲，1982年的《魔境傳說》(魔境伝説アクロバンチ)主題曲《夢之獵人》。

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真係唱EVA個名會幾好笑！

也有比較客氣的網民，對一般人而言，80年代的動畫歌仍有很多是會唱出標題的。及川女士並不是動畫宅，不甚了解也不出奇，這樣圍剿人是不正確的。有個留言就比較輕鬆：相反，如果《EVA》主題曲歌詞會大聲叫出「Evangelion」的名字，其實幾好笑。

如果《EVA》主題曲歌詞由Asuka大聲叫出「Evangelion」的名字，其實幾好笑。

YOASOBI唱高達新歌，一樣唔叫Gundam名

順帶一提，由YOASOBI主唱的《高達水星的魔女》主題曲《祝福》同樣是一句Gundam也沒唱過！幾田BB世一，超級好聽！

由YOASOBI主唱的《高達水星的魔女》主題曲《祝福》同樣是一句Gundam也沒唱過！

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