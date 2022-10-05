「涼宮春日」原來現實無呢個姓 盤點10個動漫風姓氏部份真實存在｜相信有看開動漫的朋友總不會沒聽過「涼宮春日」這個名字， 《涼宮春日的憂鬱》當年紅極一時是輕小說和動漫文化的一波大爆發，但原來「涼宮」這個看起來十分日本風格的姓氏在現實中並不存在。



現實日本無「涼宮」姓 最近日本驚見「涼宮氏」是這樣而來

雖然「涼宮春日」曾紅透半邊天，但據學者考察和日本政府的戶籍統計，日本一直以來都並不存在「涼宮」這個姓氏。然而最近有日本網友在政府的公告中發現竟出現了「涼宮」姓的人，並在推特發文分享爆紅廣傳。

https://twitter.com/Polandball_2004/status/1575590027077492737

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公告在2021年7月20日發出，內容為一位居住東京姓「涼宮」的人，正在尋找一位姓「高」的中國籍人士。考慮到「涼宮」姓原本不存在，從這位「涼宮」正在尋找中國人這點來看，日本網友留言推測這位「涼宮」原本是中國人，只是歸化日本後才改姓「涼宮」。

有不少認識歸化日本人的網友都說，外國人宅宅歸化後選擇動漫人物的姓氏其實並不罕見；能取動漫風格的姓氏亦令不少日本動漫迷大呼羨慕，以至有人開玩笑地說「先移民去海外再歸化成日本人是不是就能改成涼宮姓了」。

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https://twitter.com/Ronald_SHIZAWA/status/1575794972946665472

以下盤點10個動漫風格有型姓氏，有一部份現實中亦存在：



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盤點10個動漫風格有型姓氏：



1. 夜神（やがみ）月 - 出自死亡筆記，現實中並不存在的姓氏



2. 道明寺（どうみょうじ）司：來自《花樣男孩》（即台劇《流星花園》的原作），現實中不存在的姓氏



3. 霞ヶ丘（かすみがおか）詩羽 - 出自《不起眼女主角培育法》，現實中不存在的姓氏



4. 冬月（ふゆつき）耕造 - 出自Eva新世紀福音戰士，現實中不存在的姓氏。但值得一提是相近的「秋月」卻是實在的姓



5. 三千院（さんぜんいん）凪 - 出自《旋風管家》，三千院是京都著名的佛寺，但現實中不存在三千院這姓氏



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6. 櫻木 （さくらぎ）花道 - 來自《男兒當入樽》，現實中在存的稀少姓氏，日本全國約1300人，主要集中在九州和中部



7. 流川（るかわ）楓 - 出自《男兒當入樽》，和櫻木一樣是實在的姓但更為稀少，日本全國僅約150人姓流川，主要集中在大阪及和歌山



8. 碇（いかり）真嗣 - 出自Eva《新世紀福音戰士》，是現實中存在的稀少姓，但人口也有約3800人比預期中要多，主要分布在佐賀、福崗和大阪



9. 月島（つきしま） - 例子有《黃金神威》的月島軍曹和《排球少年》的月島螢。現實中在存但極為罕見的姓，估計全日本僅50人姓月島



10. 初音（はつね）未來 - 無人不識的虛擬歌姬，初音是現實中存在的姓氏，但極為罕見全國僅約50人姓初音，知名人士有女演員「初音映莉子」



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