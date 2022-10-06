Lycoris Recoil也輸給它 日本網民票選最有趣2022夏季動畫Top18 ｜10月新番已經開始播放，今季陣容相當強勁有多部必追之作；不過也不要忘了剛過去的7月新番/夏番也是有不少好作品，最近就有網站舉行投票由網民選出2022年夏番「最有趣的動畫作品」排行榜，可作為補番的參考。



30歲以下年輕宅宅網民票選 大熱作Lycoris Recoil惜敗次名

日本動漫、hobby資訊網站「ntlab」最近舉行投票活動，由未滿30歲的年輕宅宅/網民投票選出「2022年夏番動畫最有趣作品」排行榜Top 18。

榜單主要由上季的人氣話題作品組成可見宅宅們的口味大致相近，不過連神級遊戲製作人「小島秀夫」都極力讚好、完全「沉船」成為其fans的話題原創動畫《Lycoris Recoil》就僅排在第2位，惜敗於冠軍《異世界叔叔》（異世界歸來的舅舅）。畢竟《異世界叔叔》本身就是搞笑作品，在以「有趣」為題的排行榜自然是有利。

異世界叔叔攪笑而且作畫精良，可惜因為「萬策盡」而要延後到10月再重新播放。

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即睇日本網民票選「2022年夏番動畫最有趣作品」第10至第1位：



+ 5

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另一方面，評價極高的《來自深淵》第2季「烈日的黃金鄉」只排在第17位為倒數第二，不過大概也是因為同樣理由，今次投票標題是「最有趣」的動畫，而《來自深淵》屬於比較黑暗和沉重的作品，在今次投票上就沒有什麼優勢了。

雖然以記者的標準來說烈日的黃金鄉也很有趣就是了

日本網民票選「2022年夏番動畫最有趣作品」第11~18位：



第18名 在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 第四季



第17名 來自深淵 烈日的黃金鄉



第16名 徹夜之歌



第15名 快把我哥帶走



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第14名 黑之召喚士



第13名 邪神與廚二病少女



第12名 森林裡的熊先生，冬眠中。



第11名 Dr.STONE 新石紀(龍水)



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