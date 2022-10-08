入樽非第一 日本網民票選最想重製動畫Top10 冠軍是經典少女漫畫｜近年流行重製，除了舊時經典遊戲重製之外，動畫也有不少迎來第二春舊作翻拍，稍舊的有2011年的《全職獵人》、2017年的《咕嚕咕嚕魔法陣》重製；較近期的有《封神演義》、《通靈王》、《水果籃子》、《魔術師歐菲》等。最近就有日本網站舉行投票選出「最想重製的動畫」Top10排行。



女性向動漫網讀者票選想重製動畫 多部經典少女動畫上榜

在日本動漫、聲優資訊網站「にじめん」上有一個讀者投票選出「最想重製的動畫」排行榜；可能因為舉辦投票的網站為女性向網站自然是宅女用家為主，所以選出來的作品都以少女漫畫改編動畫為主。不過雖然說是少女漫畫改編動畫，其實大部份都是男女均適合觀看的好作品，如《十二國記》、《愛麗絲學園》等，方向頗為新鮮；畢竟在其他網站見過的重製希望動畫榜，榜單前列往往都是《宇宙戰艦大和號》、《小甜甜》、《飄零燕》等經懷舊動畫。

當年Aniplex播時集集追的小編表示《愛麗絲學園》堅好睇

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即睇日本網民票選「最想重製的動畫」Top10：



+ 5

冠軍是少女漫畫經典作《櫻蘭高校男公關部》，雖然男宅宅看過的未必太多，但這部可是許多8、90後少女的入宅神作，成為冠軍也是合理。不過就算是「少女濃度」這樣高的榜單，《男兒當入樽》Slam Dunk也依然榜上有名排在第6位，可見入樽的影響力是無分男女和年齡層。

相信大家等Slam Dunk新劇場版已等到頸都長了

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日本網民票選「最想重製的動畫」Top10（解說請見圖輯）：



第10位 《推理之絆》



第9位 《鬼眼狂刀》



第8位 《十二國記》



第7位 《彩雲國物語》



第6位 《男兒當入樽》



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第5位 《地球守護靈》



第4位 《玩偶游戲》



第3位 《愛麗絲學園》



第2位 《家庭教師HITMAN REBORN!》



第1位 《櫻蘭高校男公關部》



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