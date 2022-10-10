Steam Deck可用Switch模擬器 官方宣傳影片直接公開 網民：故意的吧｜Steam自家的官方手機遊戲機「Steam Deck」紅遍全球銷情極旺；最近Valve發表一條新的Steam Deck宣傳影片作推廣，不過影片公開之後有眼尖的網民發現，在影片中的Steam Deck竟然安裝了Switch的模擬器「Yuzu」。



Steam Deck基本上是手提PC 可運行模擬器等PC軟件

Steam自家的官方手機遊戲機「Steam Deck」紅遍之前多次賣到斷市；直到最近Valve才正式公布「海外地區Steam Deck的現貨充足，毋需排隊，只要下單馬上就能出貨」，並同時發表一條新的宣傳影片作推廣。不過影片公開之後有眼尖的網民發現，在影片中的Steam Deck竟然安裝了Switch的模擬器「Yuzu」。

畫面最右邊的軟件就是Yuzu

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Yuzu是一個於電腦上運行的開源Switch模擬器，已知可運行絕大部份的Switch遊戲，同時模擬器本身還有不少Swtich沒有的功能，例如解像度縮放功能，使在Yuzu上運行遊戲時能得到比Switch上更高的畫質。Yuzu甚至能夠建立虛擬房間並透過互聯網發送資料，從而使用遊戲的本地無線多人遊戲（LDN）功能。

Yuzu

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由於Steam Deck基本上是一部「可攜式電腦」，大部份能夠在電腦上運行的軟件在Steam Deck上都可以使用，Yuzu和Vulkan等電腦用的Switch模擬器自然也不例外。

而且Steam Deck的硬件性能比Switch要強得多，因此出現一個有趣的情況是在Steam Deck上用Switch模擬器玩Switch遊戲，效果比起在Switch上面玩還要好；如有人測試過在Steam Deck上遊玩《薩爾達傳說: 荒野之息》Breath of the Wild、《銀河戰士: 生存恐懼》Metroid: Dread等遊戲可達到60FPS，遠遠強於Switch。

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網上已有不少Steam Deck運行Switch模擬器的測試影片

目前影片已經被Valve官方替換，新影片不再見到Switch模擬器了。不過有玩家就質疑Valve根本是故意「弄錯」影片，藉此「提醒」玩家「Steam Deck可以運行Switch模擬器」，從而令本來未必有打算購買Steam Deck的玩家，將「一機兩用」當成功能賣點重新考慮要不要購買Steam Deck了。

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