Polaroid P1 P2 P3 P4 藍牙喇叭試玩｜寶麗來即影即有公司「踩過界」搞藍牙喇叭，推出 Polaroid P1 ／Polaroid P2／Polaroid P3／Polaroid P4 四款Portable Music Player，入門級Polaroid P1只售$599，即試分析其水準高低，是否值得一買。



Polaroid 潮有潮喇叭

寶麗來自1937 成立以來都專攻攝影，2017年被全面收購後，Polaroid 重新整理旗下的Polaroid Now 即影即有相機產品，韓星如Black Pink的 Jennie和Lisa都有玩，品牌形像再度潮起來。而最近他們竟嘗試搞個人影音產品，推出 Polaroid P1 ／Polaroid P2／Polaroid P3／Polaroid P4 四款不同級別的藍牙喇叭 Music Player，簡潔且用色鮮明的設計與其相機一脈相承。

Polaroid P1 ／P2／P3／P4 藍牙喇叭實物試玩 (鍾世傑 攝)

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P1一單元輕巧易拎

P1是一款45 mm單元、單聲道全音喇叭仔，L/R兩邊聲會二合一混合播放，音量比想像中更大，有趣玩法是兩部P1背靠背Scan一次，就可雙機Pair變成立體聲左、右聲道，即時就覺得音樂開揚了很多，聽覺享受提升。

兩部P1背靠背Scan一次，就可Pair變成立體聲左、右聲道，即時就覺得音樂開揚了很多。 (鍾世傑 攝)

10cm正方型機身，重300g，內置電可聽10小時，Type C 充電接口及3.5mm耳機線口，都收於軟膠保護蓋內，做到IPX5防水；角位可扣上附送的手帶，或掛在書包上四圍去。另外它的實體鍵、尤其滾輪音量鍵很好手感。（全4色／各$599一隻）

角位可扣上手帶掛在書包上四圍去。另外它的實體鍵、尤其可捲動的音量鍵很好手感。 (鍾世傑 攝)

Polaroid P2 配App好好玩

Polaroid P2 的體積就好似阿伯聽跑馬的收音機仔，內置左右聲道個 47mm單元，輸出達20W，而且內置一組60mm 無源輻射器，所以你會發現無論是機身正／後方，都能聽到音樂，空間感廣闊。（它一樣可以雙機pairing，效果會更好）

Polaroid P2 有5隻色選擇 (鍾世傑 攝)

P2、3、4 可配合專用「Polaroid Music」手機應用程式，玩味更多！先將Polaroid Music App與Apple Music連結，之後可將多達10個 PlayList 貼在預設的格仔內。完成後就不用再開手機、開app，直接點按機頂音符掣，再以滾輪左右轉動，機身8x8白色點陣LED屏幕上會出現不同的圖案（比如外星人公仔=銀河守護者歌曲PlayList），就可播歌。(全5色／各＄1,199)

以滾輪左右轉動，機身8x8白色點陣LED屏幕上會出現不同的圖案，可播放相應PlayList曲單。(鍾世傑 攝)

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Polaroid P3 戶外派對共享

Polaroid P1、P2都屬於個人聽音樂用的喇叭，而P3、P4的輸出力就適合派對、一家人一起享受。Polaroid P3 好像80年代流行的BOOMBOX手提HiFi，更設有金屬手柄，真的可以托上肩頭呢！（不過1.7kg都幾重）它輸出力高達35W，左右聲道使用2.5吋 15W單元，配以74mm 無源輻射器，兩者中間有個1吋高音單元，所以人聲跟樂器的層次感非常好！(全5色／各＄1,699）

Polaroid P3 好像80年代流行的BOOMBOX手提HiFi(鍾世傑 攝)

Polaroid P4 室內裝飾也有型

Polaroid P4雖然都像部手提HiFi，但只要再購買直立擺放支架配件，set好之後即變B&O那類一體成型家居潮流音響組合，作為室內陳設也非常有型好看。個人認為不一定要買兩隻P4左右一隻，內置1 inch單元 x2、4 inch單元x1、160mm 無源輻射器，高中低音齊全，有足夠推力及層次感。（黑黃兩色／$2,599一隻／直立擺放支架需另購）

唯一想吐槽是P4不懂在直立後將LED顯示上的畫面作相應90度轉動。(鍾世傑 攝)

Polaroid Music Player 系列總評：設計夠Chill 音色悅耳

Polaroid 明明是相機廠，似然出喇叭，其實未試用前很擔心這知名歐美品牌賣「拉臣」給三廠出電子垃圾。沒有期望之下竟然有天大驚喜，當中P3 P4 的質素尤佳，多單元處理，人聲突出，調音風格及機身設計都好型。低音不算太過火，適合聽一些比較Chill、輕鬆簡單的流行曲，不是Fender、BOSE那類用來聽轟音的speaker。

Polaroid Music Player 系列總評：設計夠Chill 音色悅耳(鍾世傑 攝)

同場睇：消委會20款Bluetooth喇叭報告

消委會測試市面上20款藍牙喇叭（無線、WiFi揚聲器），全20款機，包括6款插電式型號（無充置電池）及14款內置充電池可攜型號，售價約由$400至$6,800，以價錢、插／不插電分為4個組別，方便消費者參考。包括Sony、Marshall、B&W、Bose、JBL等共7個牌子WiFi Bluetooth Wireless Speaker，當中有款2千幾款式，水準媲美5K以上貴機。

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