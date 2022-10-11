三國志幻想大陸攻略 刷首抽方法 必練強力角色推薦 Android / iOS手遊｜最近一兩個都缺手遊大作推出，剛上架不久的《三國志幻想大陸》是比較值得注目的一款，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括刷首抽方法以及必練強力角色介紹。



可以不用刷首抽 但必定要升這角色

一般來說手機遊戲都會「刷首抽」，不過在《三國志幻想大陸》的話則是可以不用刷，因為本作屬於「放置型」遊戲越早開始打進度累積資源越賺（也可以說是越遲開始越蝕底）；另外因為本作在累計100抽之後會開放大幅提高獲得目標角色的「心願」系統以及（雖然需要很多資源但）任何角色都可突破至同樣強度最高稀有度的系統，換言之只要keep住玩、遲早一定可以拿到想要的角色，因此一般都會建議與其花時間刷首抽，倒不如快點開始遊戲推進度比較好。

感覺本作人設和畫風都頗有GBF碧藍幻想Granblue Fantasy的影子

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當然也不是說不可以刷，也有不少人玩手機遊戲以角色為先、沒有拿到喜歡的角色的話就連玩的意欲都沒有了；如果你是這種角色為先的玩家也是可以刷首抽到有喜歡的角色才開始玩。

累計100抽後便開放心願系統

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最快10分鐘刷一次

首抽的話在遊戲推完主線第一章、開啟遊戲主城畫面後就可以首抽，劇情全skip大概10分鐘左右。現時有開服送的20抽和SSR關羽，刷首抽的話基本就是拿這20抽來刷了。而刷首抽的方法十分簡單，首先遊戲分成多個戰區，每個戰區下有數個伺服器，同戰區的玩家可一同遊戲、但帳號進度則是每個伺服器獨立，換言之只要在同戰區內的另一個伺服器重新開始遊戲就能重刷首抽了。

同戰區換服就可刷首抽了

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小技：去其他戰區繼續刷

如果同一個戰區內所有伺服器都用完，仍然沒能刷到心儀首抽的話，可以選擇去其他戰區繼續刷；但如果要和朋友在同一戰區遊玩的話，就只能開新的帳號了。方法也是例牌，先準備一個電郵（例如abcdef@gmail.com）來注冊遊戲帳號刷首抽，到需要開新的遊戲帳號時，就將電郵地址添上「+1」（例如abcdef+1@gmail.com），如此一來就可以開到新的遊戲帳號同時，在原本的電郵地址就能收到認証電郵，一個電郵地址就可以無限注冊遊戲帳號。

推薦必練角色

司馬懿 - 機體強度是目前本作最頂尖級數，可以無視陣容、牽絆等遊戲設計放他在任何隊伍中，推圖和各種PVE內容都有神級表現，如果說想要刷首抽的話直接刷他出來就沒錯了。

呂玲綺 - 新手任送的SSR角色，強力主C之一，無課/輕課玩家的好朋友，練了沒錯的角色。

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諸葛亮 - 擁有強大控怒效果，可以放在任何隊伍內的神級工具人，而且手遊中輔助角色往往比輸出角色保證，練了保證不虧，而且現在有活動登入7日就送。

貂蟬 - 有本作最強的控場能力，雖然有機率失敗、但因為PVE可以反覆重試關卡的原因是神級強力，亦是女團核心角色；PVP效果也不俗。

另外提提開服送的SSR關羽是較弱的角色，除非是蜀國忠實Fans想玩劉關張組合，不然不用特別投資。

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