三國志幻想大陸攻略 新手上路必知5件事 推圖、開荒、課金推薦｜最近一兩個月都缺手遊大作推出，剛上架不久的《三國志幻想大陸》是比較值得注目的一款，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括新手上路須知、資源運用、組隊心得和課金建議；用心玩的話甚至3、4日便可去到80萬以上的戰力。



1. 關於開局／首抽

《三國志幻想大陸》本作屬於重育成的放置系戰力手遊，刷首抽和其他手遊相比沒那麼重要、完全不刷直接開始玩也是OK；當然如果很想刷的話也不是不可以，關於刷首抽方法和角色推薦詳細可見另文攻略：

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基本上建議要麼不刷不麼刷出司馬懿開局；如果是不介意微課/輕課的玩家，可以考慮直接在商城購買88元的自選SSR角色禮包，選司馬懿開局，就會再順暢一些。

本作最大人權角色司馬懿

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2. 新手上路 最緊要推主線

新手最需要做的事就是一直推主線，手遊慣例就是各種功能都需要主線進度來解鎖；而對於《三國志幻想大陸》而言主線進度則比一般手遊更加重要，因為這是款主要看數值的戰力遊戲，而推主線/升帳號等級就可解鎖更多的強化系統來提升戰力，同時主線關掉落的各種素材也是各種強化時都要用到，可以說主線進度直接和玩家的戰力掛鉤。

主線關卡通關也會獲得「天命石」，用來強化主人公的性能

而作為戰力遊戲主線亦是有機會卡關；一般來說在18、19關已會遇到困難，推到中期的39、40章關更是有很高難度；就算是課金玩家如果沒有好好運用隊伍組合和育成角色也是會打不過。總之就是有多遠推多遠，推不動時再來看看哪裡可以強化。

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3. 最易成型隊伍：女團

《三國志幻想大陸》雖然是自動戰鬥的放置型遊戲，但是對組隊和養成方面還是很講究，並不是將最高稀有度的角色全放上去便是最強。如果是無課/微課玩家，建議可以組最容易成形的「女團」，這個也是遊戲組隊教學中有教的陣容，需要的角色不是主線就是新手任務有送，張星辰、關銀屏、蔡文姬和黃月英都是主線早期就送，呂玲綺現在可以解活動入手，再隨便加一個女角色就齊6女團了，一般都是用甄姬取其「洛神風月陣」，全隊15%減傷是相當強力。

另外是玩家可以不用組6女團，而是將其中一個角色換成一個強力角色，最理想人選當然就是司馬懿，沒有的話其他強力SSR角色如曹操、諸葛亮亦可。

4. 資源運用

有了基本隊伍後每天要做的事就是一定要買滿體力，以至於輕課玩家建議每天花8元買體力禮包。除了推主線之外想要3日達到80萬戰力需要計劃如何運用資源和提升強化，主要就是摸清遊戲內各個強化和戰力系統，畢竟是戰力遊戲可提升戰力的位置是五花八門。不過還是有幾個較為重要的部份，處好的話戰力會大大提高。

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兌換商店：通關第8章後開放演武競技，然後隨著登入日數會開放擋台爭霸和群雄逐鹿，是可以入手「榮譽勛章」的玩法，可在兌換商店換稀有道具。建議優先換「橙色神兵碎片」，收集到60個碎片後兌換「太凰射日弓」，勤力的玩家大概幾天就可以把弓組出來了。但如果自覺火力已經很夠、比較需要治療的話，也是可以選另一個神兵「洪荒濟世葫」。

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裝備: 無課/微課玩家來說藍裝已夠用，不用強求。

戰魂：帳號到達33後開放，早期可以先打最容易的張角，最重要是湊齊4件套，紫色稀有度的可以多投資，藍色的話先合成到2星再著量強化，藍戰魂遲早會被替換不用投資太多可到真的卡關才升。

好感度：全角色的好感度總等級會加全體能力，所以應該平均升，當然較喜愛的兩三個角色可以集中提升，一些角色提升到一定好感度後會解鎖CG。

敵羞吾去脫她衣

5. 課金推薦

每日體力禮包：如果是輕課玩家建議每天必買，因為這遊戲真在太吃體力，每天8元。

月卡：性價比高，有大小兩個可以一起購買，不過還是那句建議真的會玩足一個月或以上才買月卡，否則用不盡還是不太划算。

戰令：購買後達到指定進度可獲得得鑽石，倍率不及月卡高，打算認真玩的話才建議購買。

其他禮包：有不少CP值不錯的禮包，輕課玩家可積極考慮，帳號限購一次的8元10抽禮包十分值得入手。如果捨得花費的話可購買「和氏壁」，馬上有一個神技。另外是

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