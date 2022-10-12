iPhone SE 以舊配件組合成一部處理器型號尚算新款、作戰多年也有軟體更新支援、機身設計實而不華的入門價iPhone，成功俘虜了不少用家由Android陣營轉投iOS平台。但很多人不知道，2013年Apple就嘗試過走平價、多色機身路線，推出首款平價手機iPhone 5c；近日傳出它在11月就會被打落過時產品名單，時代的眼淚？網民竟然話：「零存在感、消失也不可惜！」馬尿也不流一滴。



11月後就不提供修理了

近日網媒MacRumors收到Apple內部備忘錄，5c早在2020年10月已被標記為老式產品，意即產品維修方面已經要視乎零件供應，或只能提供有限度支援。而蘋果公司可能在11月1日就會將iPhone 5c標記為「過時產品」，終止所有維修和服務支援，遭同一命運的還有2014年10月發售的iPad mini3。

史上最差iPhone 11月列過時產品

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「哭泣聲絕無意義、它不會扭轉Tim Cook的心意、在昨日怎麼走去出5c……」

猶記得當年高登有人將《幾分傷心幾分痴 》歌詞會來改歌笑5c，可見網民有看不起這部手機（笑）。iPhone 5c 是跟iPhone 5s 同期推出的，平價、多色給用家多個選擇，想法沒錯，問題是定價並非真的很便宜（5c：16GB／4688港元、5s：16GB=5588港元 ）

5s 5c 差900，你都識點揀啦！

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平價多色路線正確｜實行上唔湯唔水

硬件上沿用上代iPhone 5相同的舊款A6晶片（5s為A7）、4吋LCD螢幕、800萬像素後置鏡頭，一埋隔夜餸再搬到色彩鮮豔的綠、藍、黃、紅、白五色塑料碟上。5c的c本來是代表color多色機身選擇，有網民則恥笑「c代表cheap」，試問又怎會有人想買。最終這部機在2015年就停產，所以比較年輕的iPhone用家，連這部機存在也不知道，今次5c被列為「過時產品」，果粉們也沒太大反應，存在感真的低到哭哭。

平價多色路線正確｜實行上唔湯唔水

被笑廢機卻有存在意義

5c也並非一無是處，它是Apple首次開始在黑／白色以外提供更多顏色選擇給用家的機款。而5c因為定價過高，膠殼被指太cheap，CPU太舊無人想用，沒有這部機的失敗，後來Apple也未必會修正以上錯誤，做出SE這部成功的廉價iPhone。

Apple 修正了5c的錯誤，做出SE這部成功的廉價iPhone。

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5c行錯路，iPhone 14又重蹈覆轍？

iPhone 5c當年售價比iPhone 5s低 20%，用舊一代硬件，事實就證明不會成功。如果當年5c定價可以再大膽一點、便宜一點，或者會大獲成功。但iPhone 14、14 Plus就似乎走了同一條錯路，一樣是平幾百、舊零件。君不見網民個個都叫朋友：「情願出13 Pro都唔好出14」貴幾平大芒跟舊U的14 Plus，聽講先達佬未出已表示不會收購，似乎Tim Cook應該未吸收教訓？

iPhone 14 仍然走平幾百，用上代舊零件做法，似乎Tim Cook應該未吸收教訓？

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