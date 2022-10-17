Bayonetta 3貝姐配音控訴薪金太低配全遊戲得這金額 號召抵制遊戲｜Fans們苦等多年、由白金工作室開發的Switch動作遊戲《Bayonetta 3》魔兵驚天錄3將於本月底推出；但最近遊戲爆出一單大事件，就是遊戲主角「貝姐」Bayonetta的配音員在網上控訴遊戲，請求玩家一同杯葛本作。



全遊戲配音僅開價4000美元 直斥為侮辱性「合法但無道德」

可能不少玩家在Bayonetta 3的第一條影片公開之時已有留意到，主角貝姐Bayonetta的配音和以前不同，其實是英文配音人選已然換人。當時白金工作室曾解釋是因為原英文配音員「Hellena Taylor」的檔期無法配合才決定換人。

到10月15日，Hellena Taylor在推特上發表影片爆料，指自己並未在Bayonetta 3中繼續為貝姐配音，原因是任天堂 / 白金工作室方面僅就Bayonetta 3中貝姐的配音工作開價4000美元（約31,000港元），而且這個價錢是包括整個遊戲。Taylor表示對於她的專業和資歷而言，這是一個侮辱性的開價；她表示曾聯絡過製作人神谷英樹爭取更好待遇，但得到的回覆除了感謝她的貢獻之外，酬金依舊是4,000美元。

https://twitter.com/hellenataylor/status/1581289084718227456

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她表示任天堂的行為雖然合法，但是毫無道德可言、她號召玩家抵制遊戲，並將原來用來購買遊戲的金錢改為捐贈給慈善機構。影片在網上爆紅，撰文時已有超過20萬轉發，香港連登討論區LiHKG也有用戶創立帖文討論。在推特上有許多網民留言表示支持抵制遊戲，不少更表明已取消Bayonetta 3的預購，部份甚至加上截圖作證。

https://twitter.com/JonLedford/status/1581306057636597767?s=20&t=r-O3zXcawIZ3YCH8CcynuA

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她亦指出今次事件令她懷疑自己的價值、薪酬跟不上專業是普遍現像，在英國甚至有職業護士要去食物銀行領取食物來餵飽自己的子女；她亦因為自己的專業和技能未受重視和正確評價而患上抑鬱，甚至產生自殺念頭。她表示並不怕NDA（保密協議，言之下意是公開這個銀碼是違反保密協議的，有機會被白金工作室或任天堂以法律途徑要求賠償）；因為現時她的工作連車都買不起。她並未有公開之前為Bayonetta 1和2配音時所收的報酬。

遊戲配音普遍價錢較高

4000美元配一隻遊戲是否公道，《聖火降魔錄 英雄雲集》其中一位配音員Lily Lammers就此事現身說法，指已加入美國演員工會的成員配音工作一天的報酬約1,000美元（4小時一工）。若團隊能在4天16小時內完成配音工作，4,000美元的確是合法報酬；當然這並未考慮角色的人氣及遊戲的銷量。

https://twitter.com/LilyEmilLammers/status/1581332453666410497

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另一方面，據網上資料日本的遊戲配音一般逐字收費，資深聲優的費用可達200日圓一字；若Bayonetta 3中貝姐的文本有一萬字，那也已經是200萬日圓（約13,500美元 / 100,600港元），即使日圓近年大為貶值之下仍是遠遠高於目前的開價。假設整個配音內容有3萬個單字的話，換算下來就是每個字只值1港元，比香港隨便一個freelance配音以至寫文稿的工作都不如。

至於Bayonetta 3製作人、在推特上相當活躍的神谷英樹亦就事件發推文回應，指「對於不真實的態度非常失望」，同時提醒推特用家注意「我的規則」（指神谷英樹會毫不客氣地將在自己的推特不遵守自己規舉的用家加入黑名單）。

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撰文時尚未有白金工作室或任天堂官方正式回應事件。

https://twitter.com/PG_kamiya/status/1581316361657102337

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