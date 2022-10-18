PS官方推特問FromSoftware最難boss四選一 網民：點解會有佢份｜FromSoftware以開發《黑暗靈魂》、《隻狼》、《血源詛咒》等高難度動作RPG遊戲聞名，而這些遊戲都有一個共通點，就是有多個強大且別具特色的Boss；日前日本PlayStation的官方推特最近就發表了一則推文問玩家們覺得FromSoftware遊戲中最難的Boss是哪一位。



FS遊戲出名多難Boss 瑪蓮妮亞、無名之王令人心折

日前日本PlayStation的官方推特最近發表了一則推文問玩家們覺得FromSoftware遊戲中最難的Boss是哪一位，並給出4個答案選擇，分別是《Dark Souls 3》黑暗靈魂3的無名之王，《Bloodborne》血源詛咒的亞彌達拉、《Sekiro》隻狼的劍聖葦名一心，以及《Elden Ring》艾爾登法環的瑪蓮妮亞。

https://twitter.com/PlayStation_jp/status/1581480046732124160

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看官方推特留言無名之王、一心和瑪蓮妮亞的留言數都差不多，不少人都表示花了數小時甚至數天才順序將這些Boss擊倒。惟獨有趣的是不少人都質疑「亞彌達拉」為何會被選為4個答案之一，因為這隻boss並沒有對大部份玩家構成壓力，而且血源詛咒中比牠難的boss是比比皆是，例如科斯的孤兒，以至第一隻boss神父都比牠難。

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https://twitter.com/shimhaq/status/1581552072263991298

另外也有不少網民認為最難的其實都不是這些，紛紛提出一些相當有難度的經典Boss戰，像是黑魂1和黑魂3的黑龍、黑魂3 DLC的奴隸騎士、芙莉德修女，黑魂1的羊頭人（山羊頭的惡魔）、王城肥瘦（獵龍者翁斯坦 & 劊子手斯摩）；隻狼的三前年義父、葦名七本槍；還有血源詛咒的科斯的孤兒、劍聖路德維希等等。

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跟據記者個人經驗，類魂系遊戲的Boss戰很看每個玩家的玩法和相性，一隻某玩家覺得很難的Boss，另一個玩家卻可能會覺得十分輕鬆，所謂「最難」其實是每個人都不一樣的。例如《血源詛咒》中惡名昭著的「劍聖路德維希」，不少人都覺得很困難，記者卻是1 take輕鬆過了、之後再幫朋友連線打也沒難度；但是對大部份玩家而言都沒什麼壓力的「吸腦怪」卻像是記者的天敵一樣，每次遇到都被吸得不要不要。不過大概正是100個人就有100種玩法和遭遇，正正是FromSoftware魂系遊戲的魅力所在吧。

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順便一提記者個人覺得FromSofware遊戲中最難的Boss戰應該是黑魂2 DLC的「雙王寵」（王寵拉鐸 & 王寵札連）；這一戰的難度主要在嘔心，兩隻王寵會不停輪流攻擊令玩家單是閃避已經很難遑論要輸出，而且王寵攻擊力超高，運氣不好隨時會被一擊秒殺；而最離譜的是在王房前沒有營火，如果挑戰失敗就要整個「壁外之雪原」跑一次。而「壁外之雪原」嘔心的情度縱觀整個遊戲史怕也是數一數二，有興趣了解更多的玩家可以Google或者親身去黑魂2體驗一下。

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