《鏈鋸人》02播出了｜這部無視王道漫畫框框的異色作，作者藤本樹是漫畫界百年一遇奇才，出道時期竟曾被《週刊少年JUMP》棄用？又是誰對他不離不棄，全力捧到他的作品成為網上熱話，威到被召回《少年JUMP》推出《鏈鋸人》呢？《SPY X FAMILY》間諜家家酒作者遠藤達哉也曾在他手下當過助理？馬上來研究藤本樹這位被稱為「超神有問題」的天才畫師，究竟有幾勁！



天才漫畫家成長第一步｜多謝第一個男人：老豆

《鏈鋸人》作者藤本樹1992年10月10日出生於日本秋田縣，自幼已沉迷繪畫，除了一般素描作畫、臨摹寫生，還會將腦袋中的奇想天開的想像描繪出來。有趣的是，藤本樹小時候從來不看《少年JUMP》系的王道少年漫畫，反而要多得父親購買《週刊少年Champion》、《JUMP SQ》，成為藤本樹每週的精神食糧，因此在學校無法跟同學談《龍珠》、《入樽》。藤本樹更喜歡的是《刃牙》、《愛生事家庭》。

藤本樹作品《鏈鋸人》

（左圖）藤本樹暫時未曾以真正目示人，但曾在書中刊登童年照（內容都是鬼扯可以不理），（右圖）他小時候愛看的不是《龍珠》而是《刃牙》。

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天才定瘋子｜中學時在腦中同時創作7本漫畫

根據藤本自己講述回憶，自中學後思想變得更天馬行空，因為這些想法實在太多太多了，雙手根本追不想腦袋，無法一一畫出來，所以他開始「在自己腦袋中」連載漫畫，意思就是沒有將想法直按畫在白紙上，而是在腦中不斷構思畫面及故事。更「可怕」的是，藤本並不是腦內創作1本漫畫，而是一本「腦內漫畫雜誌」，同時有7部不同類型的作品！他更會將認為寫得不好的作品腰斬，重新再寫新作補上。當故事發展到高潮或大結局時，藤本樹甚麼會在上課時忽然激動得落淚。不過藤本樹因為怕這個習慣驚動別人，小時候都盡量收藏起來不讓別人知道，直至出道成漫畫家後，才將這個秘密公開，而他表示現在腦中仍維持住5部連載，有些已經儲了15本單行本的份量，這樣可怕的人，有人會稱他為「天才」，也有人會當他是「精神病」吧。

藤本樹的思維，在中學時已每天在爆炸。

藤本樹短篇《再見了繪梨》最後一格是爆炸中的大廈

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多謝第二個男人：恩師+好友 JUMP+ 林士平

升讀高中後，藤本樹不甘於只在腦中連載，他開始以「長門是我」這筆名在「新都社」漫畫網上發表作品，後來更進一步開始嘗試於《JUMP SQ》投稿，想以漫畫賺錢支持自己的創作和生活，而首套短篇《庭院中有兩隻雞》已可以看出他異於常人的思維：地球被外星人入侵，人類成為糧食，兩個主角穿起公仔衫扮成雞保命。然而因為藤本樹的想法太密集，畫面分鏡上未成熟，最終未能得獎。但他的才能就被台灣藉編輯林士平看中，一直輔助藤本樹創作新漫畫，又鼓勵考進「東北藝術二科大學」加強技巧，多看電影去增長眼界、學習說故事和分鏡技術。

藤本樹短篇作品集《17－21》作品《庭院中有兩隻雞》

林士平（JUMP YouTube 影片截圖）

多謝第三個男人：成名作《炎拳》竟沿自這英雄

藤本樹不是有錢仔，生活迫使他畫得很快手；他在美大畢業後發現自己除了成為漫畫家外已經沒有退路，所以他很努力的將腦中如山洪暴發般的構思通通畫在紙上，產量非常驚人，不斷生出新的短篇參加和漫畫公司的公開比賽。不過林士平多番向公司推介藤本樹的漫畫，希望引薦他加入《少年JUMP》都不成功。原因並非藤本樹的作品水準低不有趣，而是想法太超前，實體的《少年JUMP》漫畫有太多商業及人為因素，變得保守才棄用鬼才的作品。

必看藤本樹出道連載作品《炎拳》

異色作《炎拳》主角割肉救人｜靈感竟沿自《麵包超人》



好在林士平不放棄，最終成功在2016年在網上漫畫平台「JUMP+」爭取到中篇作品《炎拳》連載，故事講一個可以無限再生的男人艾格尼，不斷割下手臂給村民當糧食充飢，軍官鐸馬卻認為食人肉太邪，使用其超能力「不滅火焰」燒死了整條村的人，艾格尼目睹妹妹去世，帶著永遠不會熄滅的火炎展開復仇之旅。沒有顧忌、血腥殘忍，劇情超展開，藤本樹的才華和人氣在網路上一砲而紅，奪得「這部漫畫真厲害！男性向漫畫」第一位，更幫助成立了於14年的「JUMP+」，讓每日上線讀者數由20萬大增至40萬。

而這套異色作品，藤本樹分享了創作靈感，其實是他小時候看《麵包超人》，麵包超人將麵包頭分給傷者食用，從而得來的點子，邪！

《炎拳》創作靈感來自藤本樹小時候看《麵包超人》人將麵包頭分給傷者食用，從而得來的點子。

少年Jump連載鏈鋸人｜SPY X FAMILY 作者曾是他助手

之後，復仇劇上演了！《週刊少年Jump》實體誌那邊一班被既定路線、商業包袱縛死，不敢在藤本樹身上下賭注的「老屎忽」馬上「識貨」起來，19年拉藤本樹回「本家」《週刊少年Jump》連載《鏈鋸人》，光是單行本累計出版數就超過 1300 萬冊！在這段期間，他手下捧紅了不少助手，包括《SPY X FAMILY》 遠藤達哉、即將動畫化的《地獄樂》作者賀來友治，作品通通都由藤本樹的伯樂林士平收為己用，進一步加大起「JUMP+」的連載陣容。

遠藤達哉首兩部作品其實也很黑暗，直至《SPY X FAMILY》才一改風格。

《鏈鋸人》故事介紹

《鏈鋸人》是一部，無論是角色的能力、性格、背景，還有故事的超緊開，全都令人意想不到。主角淀治並沒有拯救世人、成為英雄等偉大目標，夢想是摸一摸女性的胸部；只因貧窮要代父還債被迫賣器官，在瀕死前被鏈鋸惡魔波奇塔所救，一人一魔合體成「鏈鋸人」Chainsaw Man 當上日本政府公安廳對魔特異課第4課所屬的惡魔獵人。



淀治穴與鏈鋸惡魔波奇塔一人一魔合體成「鏈鋸人」Chainsaw Man

《鬼滅》的水之呼吸劍招近年取代「龜波氣功」成為日本小學生最喜歡在玩耍時使出的絕招，但聽講近期已經變成《鏈鋸人》中的超變態招式「田中脊髓劍」（笑）。

冇藤本樹｜SPY X FAMILY冇咁快面世？

《SPY X FAMILY》作者遠藤達哉跟隨過幾位漫畫家，不能完全說是藤本樹的「弟子」，但如果沒有藤本樹的《炎拳》帶動他的伯樂林士平上位，年紀輕輕登上JUMP+ 第二把交耳，大家真的未必那麼快可以看到《SPY X FAMILY》、《怪獸8號》、《地獄樂》等「JUMP+」新浪潮作品群！而藤本樹在《鏈鋸人》第1部完結，小休一年後也決定回到娘家「JUMP+」連載《鏈》第2部漫幗，這支「網軍」有足夠能力取代《週刊少年JUMP》成為JUMP系一哥。



動畫公司MAPPA的員工因為非常識做，常常送零食給藤本樹打關係，所以作者才選了這家公司製作《鏈鋸人》（藤本樹自己在twitter爆料的）。接下來MAPPA會開拍JUMP+另一本大熱作《地獄樂》，大家都要留意。