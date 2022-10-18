平時香港市民購買電器，一般都會參考機電工程署的「能源效益標籤」，方便理解那部電器最慳電、最能將能源化為光、熱、凍等效能；而最近中電（中華電力）網購平台「度度賞Domeo」推出了一個全新「CP認證」標籤，自稱是香港首個以電器耗電量／售價為準則計算出來的電器產品認證標籤，其目的是協助消費者選購節能得來性價比高的家電。現時共有50多款電器包括：雪櫃、洗衣機、冷氣。



選購CP值高節能家電

以下圖洗衣機中的「CP認證」標籤為例，以電器的每年耗電量及5年使用期為基礎，將5年的能源預算開支加上產品售價，計算出電器的5年預算總成本，是一個跟「能源效益標籤」計法不一樣、從另一個角度挑選性價比高節能家電的新標準。

「 5年總成本」計算方程式：電器產品售價 + 5年電費成本 (年度電力耗量 x 平均電價目x 5年)



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記者上「度度賞Domeo」網店一睇，原來都有相當多商品款式。可照平常分門別類去揀洗衣機、雪櫃，當中有「CP認證」的貨品，上面都顯示了相應icon（如下圖中右上角之單門雪櫃）。而全部已獲發「CP認證」的家電，會再精選在一個專頁方便查看。不過個別產品的「CP認證」數據，暫時未能在網上查看，想知細節就要去中電客戶服務中心，該處陳列的商品會有列明資料。

「度度賞Domeo」網店截圖

個別產品的「CP認證」數據，暫時未能在網上查看，想知細節就要去中電客戶服務中心。

精選8件中電「CP認證」家電



👍其實CP認證的電器不只以上8款，其他請自行到中電「度度賞Domeo」查看👍

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度度分點數購物有折｜並非鼓勵用得愈多電換愈多分

「度度賞Domeo」網店還支援名為「度度分」的獎賞point，除了最基本以中電用戶電費單的用量換取「度度分」point，原來改用電子單、又或是計算用電量比去年低的頭1000個會員、玩一些關於節能的小遊戲、幫襯綠色社企都可儲分，之後到中電網店購物時可當現金折扣，亦有其他換禮品優惠。

「度度賞Domeo」網店截圖

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參考CP認證｜上網自由格價買節能家電

關於中電「CP認證」標籤，中電表示現階段「CP認證」只會涵蓋雪櫃洗衣機冷氣這三類耗電量以及使用率較高的家電，而認證現時只在中電度度賞平台及中電客戶服務中心中陳列的電器產品上看到。

那會不會令「CP認證」變得沒有代表性呢？其實可以先在「度度賞Domeo」看看那款家電獲發「CP認證」標籤，揀出抵買又節能的電器，亦可自由在網上格價，這個「CP認證」標籤確是一個有用的指標，值得留意。



8款精選CP認證家電



01｜三星 WA60M4000SG/SH 頂揭式 洗衣機 低排水位 6kg (淺灰色)



02｜ZANUSSI 金章上置式洗衣機 (6公斤, 1000轉/分鐘) ZWY61024SI



03｜Toshiba 東芝 前置式變頻洗衣乾衣機 (8公斤, 1200 轉/分鐘) TWDBK90S2H



04｜三星 RT29K5030S9/SH 雙門雪櫃 300L (精鑄不鏽鋼)



05｜ZANUSSI 金章 ZTB2600AB 251L 上置冰箱雙門無霜 雪櫃



06｜Midea 美的 MS-09CRFB 1 匹 遙控變頻淨冷分體式冷氣機 (不包安裝)



07｜White-Westinghouse 3/4 匹 窗口式冷氣機連遙控 WWN07CRA-D3 (不包安裝)



08｜Rasonic 樂信 RSRE12UK 1.5 匹 變頻掛牆式冷暖分體式冷氣機 (不包安裝)



👍其實CP認證的電器不只以上8款，其他請自行到中電「度度賞Domeo」查看👍

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