Uncharted秘境探險盜賊傳奇合輯PC攻略 買前必知5件事 通關技巧｜最近一兩年PlayStation積極將自家的獨佔作品移植去PC再賣一波，最近推出就有《Uncharted 4》的PS5高清合集《秘境探險：盜賊傳奇合輯》Uncharted: Legacy of Thieves Collection推出，以下為《香港01》科技玩物頻道提供買前必知5件事及實用通關技巧。



1. 合集包括內容

秘境探險盜賊傳奇合輯包括《Uncharted 4》秘境探險4和《Uncharted: The Lost Legacy》秘境探險: 失落的遺產兩款遊戲；注意是並沒有包括《Uncharted 4》的多人模式，或是其他Uncharted 1~3集或是黃金深淵等衍生作品。

另外是每次開啟遊戲後玩家都需要在主畫面選擇《Uncharted 4》或是《Uncharted: The Lost Legacy》，如果選擇另一款遊戲時遊戲會重新啟動；而預設是《Uncharted 4》，如果像記者般一開始就點選了《Uncharted: The Lost Legacy》的話遊戲會立即自動重啟，不要被嚇倒以為是彈game或死機。

2. 遊戲時長

《Uncharted 4》和《Uncharted: The Lost Legacy》都屬於線性一本道解謎過版遊戲，單跑一次主線的話流程並不算非常長；Uncharted 4的主線大約有15小時、The Lost Legacy則有7~8小時左右；若果追求全收集的話則需要一倍的時間。換言之如果打算全收集的話，整個合集會有45~50小時的內容量，對得起遊戲的價錢有餘了。

3. 我沒有玩過Uncharted系列，能否直接玩這個合輯？

Uncharted 1~3集屬於一個三部曲故事，而Uncharted 4則是第3集故事結束後約10年左右作為後傳的故事，劇情上和前作三部曲可說沒有直接關係，而遊戲另一主角「山姆」也是於Uncharted 4才首次登場。因此由Uncharted 4開坑是完全沒有問題、不影響劇情理解。當然有玩過前作的話就會較清楚人物之間的關係以及Nathan以前的威水史，但由4開坑也是沒有問題。

4. 操作方式

移植至PC版時理所當然的添加了鍵盤+滑鼠的操作方式，不過個人還是比較建議用手掣，畢竟本作是動作多於射擊的遊戲，大半時間都在跳平台和解謎，用手掣操作會比較方便。當然如果始終喜歡鍵鼠的話操作上亦不會有任何問題，唯一是遊戲預設的滑鼠靈敏度很低，視角轉換十分遲鈍，建議「視角靈敏度」最少調到60以上。

5. 通關小技巧

判斷跳躍是否安全：這是遊戲教學也有提及的（但閃一閃就消失了有機會沒看清），也是本作較為重要的知識，就是攀爬時推動方向桿、如果角色伸出手的話，就代表可以跳到過去；大部份情況下只要見到角色伸手時按跳躍就沒錯了。

掩體+自動瞄準：躲在掩體後按R2會舉槍瞄準，由於本作的瞄準輔助非常強，因此很多時躲在掩體後一次次地按R2->射擊->放開R2回到掩體，利用按下R2時的瞄準輔助來殺敵會更容易。當然敵人AI也不是太蠢，如果玩家一直留在同一個掩體後，敵人就會左右包抄或是丟手榴彈逼玩家出來。

盡量潛行、多收集彈藥：遊戲不少版圖都可以選擇是潛行通過或是正面迎擊敵人，而大部份情況下潛行都會較為容易，因為就算只是中間難度、敵人的集火能力都很高能準確地包圍玩家；而大部份交戰地區都頗大，要鎖定敵人的位置都不太容易。潛行的話可以逐個敵人暗殺擊破，但記得打倒敵人時要順便收集彈藥，以免被發現時或因劇情強制戰鬥時沒子彈用。

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