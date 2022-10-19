瘟疫傳說：安魂曲 PC版簡評 良心佳作GamePass必玩 惟不適合這類人｜今個月的重點大作之一《瘟疫傳說：安魂曲》已經推出，前作《瘟疫傳說：無罪》在玩家之間評價甚高，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評，看看本作能否維持水準以至再創新高。



＊＊＊以下評價僅適用於遊戲的PC版本。

畫質大躍進

前作《瘟疫傳說：無罪》是一款畫面相當不俗的動作冒險遊戲，以14世紀黑死病盛行的法國阿基坦為舞台，操縱落魄的貴族少女艾蜜西亞，利用道具和各種機關，帶同幼弟從成群鼠海中逃出生天。今集《瘟疫傳說：安魂曲》艾蜜西亞將踏上全新旅程，尋找治癒疾病的方法，其畫質大大提高，有接近頑皮狗遊戲的質素（當然在細節、水面效果等地方還是頑皮狗優勝）。記者以進入遊戲時預設畫質來遊玩，畫面效果已是相當令人滿意；如果有效能更強的電腦將畫面推盡的話視覺享受更好。

遊戲畫質相當好，感覺有點像打了高畫質mod的巫師3。

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不過要將本作畫面推盡並不簡單，因為本作的硬件要求相當高，可能是PC版優化並不足夠，即使是1080P也需要很高的配備才能維持FPS不掉幀。據玩家反映是如果要畫面特效全開，即使1080P下也需要RTX 3080才能維持全程60FPS以上。不過本作支援DLSS Super Resolution功能，RTX顯卡用家可試試將其開啟看看會否有幫助。作為參考，記者的電腦砲置為3070Ti、i5-12400，遊戲自動畫質設定如下圖，遊玩期間全程順暢無掉幀，即使是鼠潮湧現的時候都十分流暢。

另一方面，本作的PS5版鎖定30FPS，體驗大打折扣；因此如果有性能足以應付本作的電腦的話，還是推薦玩電腦版。

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玩法小提升

遊戲的玩法和前作基本相同，都是類似Uncharted、The Last of Us的一本道過版形式；部份時間是平台解迷，戰鬥地區則會有一定自由度，可以選擇潛行繞過或是打倒敵人，總之打開前往下個地區的門便可。不過在早期玩家的戰鬥能力不高，尤其是很難處理戴頭盔的敵人，大部份情況都是潛行會較為有利。

當然系統方面亦不是全無新意，今集增加了新武器十字弓，面對敵人時可以有更多攻擊手段，過版的方式也更靈活了。

十字弓威力強大，但是裝填速度較慢

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關卡設計水準不錯，整體水準可以比肩Uncharted；前作中圍繞要利用火焰驅趕老鼠、從而達到下一個安全地點的玩家相當受好評，今集當然也有類似的關卡和體驗。另外也會有不少同時要應付老鼠和人類敵人的地區，需要花心思如何在敵人的巡邏之下利用火焰趕走老鼠開出一條路、或是反過來利用老鼠殺死敵人才繼續前進，是遊戲饒有趣味的地方。因此除非你很怕老鼠或是屍體，否則只要是喜歡玩過版/解謎遊戲的玩家都相當推薦。

雖然遊戲玩法不錯，但經常會有大量老鼠跑來跑去、或是堆滿屍體、內臟等較為重口味的場景，如果受不了血腥或者有密集恐懼症的話可能就玩不了本作。

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劇情無大雷

劇情和Amicia與Hugo之間的姊弟情、與Lucas共度患難的經歷是《瘟疫傳說》的一大重點，惟撰文之時記者尚未完成整個遊戲較難評論本作劇情水準。不過觀乎網上返饋，主要都是指後期劇情雖然有些趕急和跳躍，但沒有地雷級的大反轉；遊戲目前在Steam版的評價也是極度好評，應該不用怕虎頭蛇尾或是「大河內一樓式」結尾大爆炸變成糞作。

感覺早中期劇情Lucas才是唯一良心，反而女主角Amicia不時暴走和發出暴言令人有些反感。

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總結：良心佳作 Game Pass會員必玩



《瘟疫傳說：安魂曲》或者未必能被稱為神作，但肯定是一款有良心的出色佳作，畫面、玩法和關卡設定均屬上乘之選。本作發行首行即登陸Game Pass，如果是Game Pass會員絕對是今個月必玩大作。就算不是Game Pass會員，Steam版正價賣329港元也是良心價。當然，如果本身對老鼠和屍體內臟等畫面難以接受的話，或者就不要勉強自己來玩了。



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