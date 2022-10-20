Silent Hill 2重製 沉默之丘正式復活 2代重製+兩款全新作+電影Silent Hill｜Konami在香港10月20日凌晨舉行網上發布會「SILENT HILL Transmission」，重磅公布經典恐怖遊戲系列《Silent Hill》（沉默之丘 / 寂靜嶺 / 鬼魅山房）將重新啟動，並一口氣公布了包括《Silent Hill 2》重製版在內的多款新遊戲。



Silent Hill 2重製 + 兩款全新遊戲 Fans苦等多年終有回報

Silent Hill是Konami其中一個人氣和評價均最高的遊戲系列；可惜是自2012年起就再沒有新作（不計柏青哥的話）；尤其是2014年由小島秀夫領銜製作的《P.T.》被下架、項目被腰斬之後整個IP更是沉默下來。不過在昨日的官方直播中終於有好消息，首先是震撼公布了《Silent Hill 2》的重製。

Silent Hill 2重製

+ 17

👉火炬之光：無限攻略｜五大職業新手開局拓荒選角推薦｜手遊

遊戲以2001年原作遊戲為基礎、以Unreal Engine重新打造，發開則由曾製作《靈媒》（The Medium）的波蘭工作室「Bloober Team」負責。雖然開發為Bloober Team，但也會有Silent Hill系列老班底伊藤暢達（角色設計及美術指導，Silent Hill中著名的「三角頭」便是由他設計）及山崗晃（作曲）參與製作。

山岡晃可說是Silent Hill的靈魂人物之一

本作預定由PS5限時獨佔至少1年，之後會在Steam推出PC版，不過具體上市日期則尚未公布。無論如何，Fans苦等多年總算守得雲開見月明了。

👉鏈鋸人、Spy Family二期、死神千年血戰｜20部必追10新番動畫推薦

兩款完全新作 尚有電影及串流影像作品

除了正傳遊戲重製外也發表了兩款完全新作遊戲，首先是《Silent Hill f》沉默之丘f；遊戲為全新故事內容，以1960年代日本為背景，由台灣遊戲開發團隊「泥巴娛樂」開發。值得一提是遊戲劇本由「龍騎士07」負責；龍騎士07以《寒蟬鳴泣之時》（ひぐらしのなく頃に）、《海貓鳴泣之時》（うみねこのなく頃に）等奇怪殺人推理系列聞名，雖然是一個頗令人意想不到的人選，但說不定能擦出火花。不過目前公開的亦僅有製作陣容及一條印像影片，遊戲平台及推出日期均未有發表，因此也不能排除是手機遊戲的可能。單從印像影片而言有少許另一經典恐怖遊戲《死魂曲》SIREN的感覺。

Silent Hill f

+ 12

👉Uncharted秘境探險盜賊傳奇合輯PC版簡評：神畫質4K60FPS重溫經典

另一款公開的新作則是《Silent Hill: Townfall》沉默之丘：Townfall，由蘇格蘭遊戲工作室「No Code Studios」開發，該工作室擅長製作恐怖遊戲，作品《Stories Untold》未訴之事、《Observation》觀測號等。本作目標是在致敬原作同時融入新元素，但目前尚未公布平台、上市日期及實際玩法內容等具體詳情。

👉AI繪圖大流行 燦神、館長梗圖秒變美少女 調味料瓶變肉腿蘿莉

最後是除了遊戲之外還公布了電影《Return to Silent Hill》重回沉默之丘及串流影視作品《Silent Hill: Ascension》沉默之丘：Ascension。重回沉默之丘由2006年的Silent Hill電影版製片人Victor Hadifa及導演Christophe Gans再次操刀，將以《Silent Hill 2》為基礙改編拍攝。

👉 One Piece 海賊王被指有一最大缺點｜Fans全面認同要靠這方法補完

而《Silent Hill: Ascension》「大規模互動即時活動」（Massively Interactive Live Event，MILE），結合社群、即時敘事與互動性，觀眾在觀賞影集的同時可透過即時選擇來影響故事走向，預定2023年上線。

👉日本熱門酒店booking網站會員申請、房間預約懶人包｜日本開關