Marvel Snap漫威:瞬戰超能攻略 強力牌組及單卡介紹 輕鬆上分 Android / iOS手遊｜MCU Marvel電影在全球均極受歡迎，不過Marvel改編遊戲卻一向都人氣麻麻；然而最新推出的Marvel官方手機卡牌對戰遊戲《Marvel Snap》相當有潛力，以下為遊戲攻略，介紹一些強力牌組和單卡，讓玩家快速上手組牌對戰。



1. Sera



Sera是現時遊戲中最強的卡牌之一，效果是令到自己手牌所有卡的費用減1（無法變成0）；換言之在第5回合打出Sera之後，便可以在第6回合一口氣打出多張卡牌，不單能夠作出各種各樣的combo，更重要是在最後一回合打一波爆發大大提高力量時對方很難對應，即使對方打出一張強力6費卡穩嬴一個區嬴，但Sera減費後打出多張卡牌可輕易影響兩至三個區域的勝負。

Sera牌組有多個流派，較易用的是配合Zero和Taskmaster一波爆發，例如打出Sera後，在最後一回合打Zero->Maximus->Taskmaster，便一口氣加了17力量。雖然是現環境最強的牌組，但缺點是許多關鍵卡牌都要後期（收集等級486+）才能解鎖，早期想玩都玩不到。

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2. 奧丁揭示流



「揭示」即是類似《爐石戰記》中的「戰吼」，在每回合開牌時發揮一次性的效果。這個流派主要是利用大量有強力揭示效果的卡牌確立優勢，配合第6回合用奧丁的效果「將區域內己方的揭示效果再次發動」來決定勝局。

這個牌組的好處是很早就能成型，奧丁只需要收藏等級14就能獲得，幾乎可以說開Game一兩個小時就能成型，而且就算到了較中期之後還以能以奧丁為骨幹、換入其他更強的揭示卡牌，十分推薦新手使用。

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3. 棄牌流



牌組核心是大量利用Blade等可以捨棄自己手牌的卡，來棄掉自己手上的Apocalypse（天啟）：Apocalypse的效果是每次被棄掉時都會回到手牌而且力量+4。一般而言會捨棄自己手牌的卡都有著較強的效果、棄牌是作為平衡的反效果；但利用天啟的話不單可以吸收這些反效果還能增強自己的力量，相當強勁。同樣是早期就能成型的牌組（雖然沒有奧丁那麼快），推薦新手試用。

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早期強力單卡介紹

由於大部份卡牌都需要累積收藏等級才能解鎖，早期牌組未必能這麼快成型，介紹一些任何牌組都能用的強力單卡可作砌Deck補位用。

Star Lord：猜中就是2費5力量，猜不中2費2力量也不至於要死，相當強的一張卡。如果沒有信心拼中，也可以留著等對方出鷹眼之類帶「下回合在此區域出牌」效果的牌之後才使用。

Nightcrawler：可以移動位置一次，自由度極高，不單因為有時這兩點力量足以影響勝負，也因為可以移動來搶一些有利的區域效果。

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Jessica Jones：雖然效果有條件但不難達成，很大程度上相當於4費8力量的卡，早期而言簡單暴力。

Angela：早期玩家有的牌大多以低費為主，這張牌可以很好的配合，先出她再在同一個區域打3張牌她就變成2費7力量了。

America Chavez：雖然6費9力量看起來很弱，但重點是效果是必定會於第6回合才抽到她，變相令你的牌組變成只得11張、更容易在前5回合抽到需要的牌。可以說如果你湊到11張牌想不到最後一張要放什麼的時候放她就不會錯。

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