MementoMori首抽攻略 開局最強角色推薦 快刷首抽方法 Android / iOS手遊｜唯美繪本風格RPG手遊《MementoMori》繁體中文版已經上架，本作推出後已大受關注，以下為《香港01》科技玩物頻道攻略，提供開局最強角色推薦及快刷首抽方法。



開局即有20抽 重刷方法容易但時間不短

開始遊戲經過開場動畫後就進入新手關，一直推到1-12就可開啟主界面並進行首抽。注意這個遊戲不知道為什麼新手關也是會失敗，如果中途過不了關的話就多重試幾次（本作沒有體力制，關卡全部無限重試，但是相對也只能通關一次，再挑戰次數每日有限），或是用改變城鎮外貌送的10顆潛能寶珠將艾莉絲和羅莎莉升至11級就可輕鬆過關。

已經不知道多久沒玩過新手關也會敗北的手遊了...

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完成1-12開啟主界面之前會送一個新手10抽，保底一隻SR；注意這個10抽的結果並不是固定的，甚至有機會抽到2隻或以上的SR角色；如果追求完美開局可以看看要不要這10抽都刷出較好結果才繼續。

運氣好的話新手10抽都可以雙SR

新手10抽後開啟主界面後去領取禮物，有開服送的5000石及一些補償的石頭，一領取便有超過6000石可以20抽了。抽完這20抽後首抽就算完結，全部跳過的話刷一次需要12~15分鐘左右，也算是比較長。

重刷首抽方法十分簡單，只要回到主畫面，再點開右上角的設定，選擇「遊戲資料初始化」就可重刷首抽，iOS用家也不需要重裝遊戲，十分友好。

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如果有覺得不錯的首抽但想試試能否刷得更好，可以使用「帳號連動」功能，設定好密碼之後再繼續刷首抽，到刷不出/不想刷了再用密碼回復帳號。只是由於本作屬於掛機自動手遊，越早開局就越早累積資源，因此也未必要太過在意完美首抽、盡快開始開荒也是一個好選擇。

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開局最強角色介紹

關於首抽開局角色，撰文時正開放的限定角色池「福爾蒂娜」便是遊戲現時最強角色，抽這個池就沒錯了。福爾蒂娜的強大之處在於能為全隊上盾和治療，為何盾和治療如此重要是因為本作的敵人攻擊力非常高，較少血的角色甚至會被敵方滿血一擊秒殺i.e.零輸出；但有個盾擋一擋的話就最少可以攻擊一次。

首抽刷福爾蒂娜就沒錯了

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同時她的另一個技能會優先攻擊HP百份比最低的敵人i.e.斬殺攻擊，同時回復己方HP百份比最低的角色；在這種全自動戰鬥的遊戲中這類有指向性的技能是極之強勁，可確實地打倒敵人大大提高己方角色的生存率i.e.輸出。

因此最理想的開局就是福爾蒂娜加上一至兩隻強力SR角色；以下推薦一些強力的角色：

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小蒼蘭：福爾蒂娜以外最優秀的補師，能回復己方HP百份比最低的3名角色，以及有全隊減傷效果，如果抽不到福爾蒂娜但有她的話也是可以

科迪：最強輸出角色之一，對Boss戰表現尤其出眾

奧莉維亞：大概是最強Buff角，能為全隊上攻擊、防禦buff以及上盾，萬能支援角色

芬里爾：擁有縮短隊友技能CD的能力，越後期表現越強

佛羅倫斯：極優秀的輸出角色，爆擊時能追加攻擊次數，而且又有自己Buff提升火力

還有就是開服活動送的娜塔夏以及首儲任意金額（1美元都可）獲得的阿姆蕾特也是強力角色，可作為隊伍核心培育。

MementoMori玩乜？



《MementoMori》是一款手遊RPG，故事發生在一個被瘟疫席捲的大陸，玩家要操控擁有特殊能力的「魔女」，與狩獵魔女的「聖槍教會」戰鬥，所有登場的少女設定都非常唯美，又擁有悲慘過去的設定，連配音、歌曲都相當認真製作，因此被受注目。

下載：iOS／Android

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