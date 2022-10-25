BLEACH死神千年血戰篇可樂Soul Blast限定罐｜直擊K11期間限定店

BLEACH死神 千年血戰篇 x Coca Cola｜日本罐裝汽水咖啡常常都會有動畫限定罐，今次終於到香港啦！可口可樂最近推出《BLEACH死神千年血戰篇》「可口可樂Soul Blast」限定版無糖可樂！罐面印有最強代理死神黑崎一護，尖沙咀K11更會有期間限定體驗會，飲完會不會「卍解」爆發潛能呢？



街都有得賣｜做咩要排隊去試？

今次這款死神「可口可樂Soul Blast」不是單純的別注包裝，連口味也是特別調製，只在宣傳期間推出，10月25日至11月7日可以去尖沙咀K11 Art Mall 可以免費試飲；留意返，這款死神可樂可在市面買到，所以不用覺得不捨得開罐試飲，不過排隊入場始終有著數，QR登記、打卡、自拍影相加tag、玩AR遊戲都有機會得到不同的《死神》紀念品；場內還有Ani-One 動畫網店「Ani-Mall」的Pop-Up Store，發售最新10月新番《BLEACH死神千年血戰篇》的精品，還有大量1：1死神角色立牌、死神GK figure展品影相打卡，係開心既！

死神千年血戰篇Soul Blast限定可樂，你要唔要試一談呀？（鍾世傑 攝）

唔止包裝是特別版，「可口可樂Soul Blast」連口味也是特調的。（鍾世傑 攝）

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8個1：1立牌打卡



《BLEACH死神 千年血戰篇》最近首播了，場內最搶眼位置也是同作品的巨型鏡箱。而8款角色立牌，最正是跟足角色比例，冬獅郎真的好細粒，勁cute。

8款角色立牌，最正是跟足角色比例，日番谷冬獅郎真的好細粒，勁cute。（＠Akinach IG圖片）

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大量禮物放送



2022年10月25日至11月7日，在場內加入成為「Coke+獎賞計劃」會員就可免費試飲（每日名額限680個），每日首50位再送「可口可樂Soul Blast」精品一份。同場試玩「Soul Blast」魂境AR遊戲再送帆布手提袋。而在10月29、30日，11月5、6日兩個周末，在場內拎起「可口可樂Soul Blast」拍照，上載分享再加相應hashtag，再送「可口可樂Soul Blast」折疊收納箱（每日限25個）及禮盒1個（每日限30個）

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Ani Mall 期間限定店



另外，《BLEACH死神 千年血戰篇》動畫還有一個期間限定店，不過就只會在10月25日、28至31日5天限定開店，發售多款死神新番精品。而場內還展出了5款由Trieagles Studio製作的《死神》巨型GK模型，可以影相，睇中可即場訂貨。

《BLEACH死神 千年血戰篇》動畫還有一個期間限定店，不過就只會在10月25日至31日開店，發售多款死神新番精品。

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可口可樂Soul Blast X BLEACH 死神千年血戰篇 期間限定活動



地點：尖沙咀河內道K11 Art Mall地下中庭



日期：2022年10月25日至11月7日



開放時間：平日中午12時至晚上21時、周末上午11時晚上21時



可口可樂Soul Blast即日起可於可口可樂 e-Shop、各大便利店及超級市場買到



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