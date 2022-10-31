Bayonetta 3魔兵驚天錄3簡評：Switch史上最強動作Game 超神演出｜自公布起Fans們苦等多年、由白金工作室開發的Switch動作遊戲《Bayonetta 3》魔兵驚天錄3終於在10月28日正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評。



演出效果超一流 大家想要的Bayonetta就在這裡

Bayonetta 3的故事承接之前兩集，不過今次就會面對全新的敵人，而且開場就已經十分刺激、也用了一個頗為衝擊的設定；這方面就留給玩家自己在遊戲中體驗。想說的是遊戲在頭兩關就已經演出全開，各種超強超華麗鏡頭和演出，精彩刺激的場景轉換，遊戲單是開頭就已像是一部電影一樣。

用遊輪來衝浪這麼浪漫的畫面，真的只有神谷英樹才想得出來。

👉Switch哆啦A夢牧場物語2｜搶先試玩！系統大升級｜與靜香開山劈石

還有貝姐風騷撩人、像舞蹈般的戰鬥動作、過於誇張的服飾配搭、以及永遠恰到好處襯托起場景的音樂，處處都強烈地宣示著「Bayonetta味」；可以肯定地說這就是fans們、Bayonetta玩家們想要的東西。

這幾年總算沒白等。

👉三國志幻想大陸攻略｜新手上路必知5件事 推圖、開荒、課金推薦

流暢度打擊感均超一流 將Switch機能發揮到極致

在戰鬥系統方面Bayonetta 3大致和前兩作相同，都是以拳腳為主組合出不同連擊、配以輔助的射擊以及威力強大的召喚獸攻擊等。當然玩法上還是有所深化，追加了新武器和新的召喚獸、玩家也能隨時在兩組武器和三隻召喚獸之間隨時切換，熟練之後能打出無限可能的連段，例如先用大鎚將對方打上半空、再用雙槍追擊然後以召喚獸攻擊收尾等，基本上沒有做不到，只有你想不到。

新武器大錘雖然速度慢，但是範圍大，攻擊力和削韌（破霸體）也高，十分適合如記者般反應較慢、較難做出精密連技的玩家

👉火炬之光：無限攻略｜五大職業新手開局拓荒選角推薦｜手遊

不過比起本來已經很出色的戰鬥系統，更令人驚嘆的是遊戲在Switch上運行的流暢度，以至於是令人難以相信這是Switch遊戲的程度。

Switch上面有很多出色的好遊戲，但是始終受到Switch本身的硬件性能所限，很多時遊戲往往設計或機制雖然有趣，但就在畫面或FPS上被拖下去。但Bayonetta 3則不知道是用了什麼巫師，基本上戰鬥期間全程穩定維持30FPS，而且畫面質素也非常好，敵我雙方的模組都有做出細節處沒有偷工減料。

畫面精細得不像是Switch遊戲

👉終末陣線：伊諾貝塔首抽攻略 快刷首抽方法 必刷強力角色｜手遊

除了偶然會在較廣闊的地圖上稍lag一下之外，整個遊戲都是極之流暢、打擊感也是極好，連載入時間都很快；雖然玩的是Switch，但卻幾乎可以有在PS4玩戰神2018般的感覺，能在Switch上面做到這個效果實在是令人驚嘆。可以相信白金是花了很多工夫去打磨和優化每一個場景和戰鬥，才能讓遊戲在性能不足的Switch上面也能維持穩定的流暢度。

較大的地圖可能偶然會小lag一下、但是整體流暢度以Switch而言是無可再挑剔了

👉AI繪圖大流行 燦神、館長梗圖秒變美少女 調味料瓶變肉腿蘿莉

不過另一方面，也因為遊戲內容精度如此高、每個位置都花上許多心機打磨，也就不能期待遊戲流程超級長了；如果直衝爆機的話大概12~15小時就能完成整個遊戲，當然就算爆機之後也還是可以挑戰更高難度、收集收藏品、完成挑戰關卡和打出更高積分等等，全破的話也是可以玩三四十小時。

總結：Switch機主必玩

《Bayonetta》系列始終風格比較強烈不是人人都喜歡；如果以遊戲機制或關卡設計而言也可能會有人覺得還是Mario Oddessy、星之卡比等其他動作遊戲更加好玩。但是考慮到《Bayonetta 3》在Switch有限的機能上呈現出的畫面質素、流暢度和打擊感，絕對當得上Switch史上最強動作遊戲的稱讚；如果你有擁有Switch主機，《Bayonetta 3》絕對是非玩不可的作品。



👉偶像大師圓香食拉麵圖一夜爆紅 全因AI繪圖擺烏龍麵餅用手食