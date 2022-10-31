Bayonetta 3魔兵驚天錄3攻略｜必學技能實用連技推薦 取白金評分｜自公布起Fans們苦等多年、由白金工作室開發的Switch動作遊戲《Bayonetta 3》魔兵驚天錄3終於在10月28日正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括實用連技推薦、白金評分簡單取得法及必學技能。



白金評分獲得方法

每完成一場戰鬥後系統都會為玩家評分，評分準則按照通關時間、連段（combo）分數和受到傷害。時間當然是越快越好、受到傷害方面如果自然無傷才是最高評價，而連段方面就需要玩家在戰鬥中累積連段分數。

而由於被敵人打中時連段分數就會下降，換言之會一口氣失去連段和受傷的評價；因此想要打高分，第一件不是要打出如何華麗的連段，而是要確保能完美閃過所有攻擊。幸好本作閃避的無敵時間很長，因此比起積極進攻，很多時利用極限閃避後的魔女時間（Witch time）來打連段會更安全和穩定。

只要無傷和打得夠快，連段不用太華麗都可以白金評價。

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至於連段方面，如果目標只是打分，其實也不需要太複雜的連招，只需要將幾套基礎combo輪流使用就能打出高分了；因為連續使用同一套連技的話連擊分數不會增加，但只要兩三套輪流用的話便可一直累積分數了。

召喚獸（ZL）攻擊能累積大量連擊分數，加上魔力回復也很快，不用太

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實用連招介紹

雙槍



拳拳拳拳拳（X - X - X - X - X連打）：雖然是最無腦的連技但其實相當好用，到最後的連打威力也很高，甚至可以說只用這一招就能爆機了。當然因為使用同一套連技時無法提升連擊分數，因此只打一套的話會令過關評價降低。

拳拳拳拳腳（X - X - X - X - A連打）：基本連擊的變體，只是最後的拳連擊變成腳連打。威力和上一招差不多，其實只要「拳拳拳拳拳」和「拳拳拳拳腳」兩個連段交替使用，已能打出不錯的連擊分數了。

兩招連打輪流使用已能打出不錯的連段分數了

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拳拳腳腳腳（X - X - A - A - A）：最後一擊威力高且輸入簡單的連招，另外也可以只打頭4段的拳拳腳腳當成上升技使用，十分靈活。

跳躍後馬上拳（B後立刻X）：速度最快的升天技，雖然其他拳腳的組合技也有不少升天的段數，但是反正大部份動作都可跳躍取消，與其記著哪套拳哪一段是升天，倒不如直接跳升最方便。注意出完這招後稍等一會就會自動跳高至和敵人相同的高度，然後再按攻擊便可，自己跳多次或是太早攻擊反而會打空氣。

若是想要提升連段數，也可以學習半月腳（按實R時後+按實A），升天同時發動連環槍擊。

完成遊戲第二章後會開啟練習室，但其實也可以在讀取畫面中選加號，剛開始時遊戲時去熟習下連招也不錯

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大錘



拳腳拳（X - A - X）：直劈 -> 橫掃 -> 跳斬的連段，簡單又實用

拳拳腳腳（X - X - A - A）：最後一段是大範圍橫掃攻擊，打雜兵非常方便

拳拳拳腳（X - X - X -A）：威力高的連技，最後一擊是大範圍兩段攻擊，第一段是升天、第二段是吹飛，不想吹飛敵人時可以在打出第一段後跳躍取消再用其他攻擊追打，以大錘而言十分靈活。

新武器大錘雖然速度慢，但是範圍大，攻擊力和削韌（破霸體）也高，十分適合如記者般反應較慢、較難做出精密連技的玩家

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必學技能推薦

雙槍方面，滿月踢擊和迅速突襲都是很方便的技能，推薦早些取得。另外也推薦為格摩拉學習「忍耐」、「三重咬」和「尾巴旋轉」技能，有了這三招之後格摩拉幾乎就能面對任何場面都能有效應對和發揮。至於大錘和蝴蝶夫人的基礎性能已經很好，可以遲些才學技，或者可以為大錘學習「瞬間突襲」和「後燃器噴射踢」，因為這兩招的動作很快，可以補足大錘本身速度慢的缺點

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