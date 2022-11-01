突擊莉莉Last Bullet首抽手遊攻略 開局必刷角色推薦 刷首抽方法｜在日本人氣不俗的跨體作品《突擊莉莉》（アサルトリリィ）的官方手機遊戲《突擊莉莉Last Bullet》中文版已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道手遊攻略，提供刷首抽方法及開局必刷角色推薦。



雙平台刷首抽方法

《突擊莉莉 Last Bullet》的首抽流程是先進行一場教學戰鬥，然後選擇初始角色，然後再打一關主線就能開始首抽，期間的影片和劇情全部可以跳過（之後可以在遊戲內重新觀看），單純以刷的過程一次其實不需10分鐘。

但是由於遊戲會自動登入Game Center / Google Play Games，如果登入了的話遊戲會自動將進度和Game Center / Google Play Games綁定，如是者就算刪除遊戲 / 清除資料也好，亦是無法重刷首抽。

劇情可以skip，但戰鬥就沒法了只能手動

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因此刷首抽的方法是，iOS的話先在設定中將Game Center關閉；Android的話則是開啟遊戲彈出時Google Play Games登入選「取消」。如是者只要重裝遊戲（Android的話可以在app管理中清除所有資料、不用重裝），再在開啟遊戲時不要登入Game Center / Google Play Games，就可一直刷首抽了。

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雖然每次刷首抽實際操作的時間可以不用10分鐘，但是每次重刷都要重新下載約3GB的數據，單是下載也需要花不少時間，實在有些煎熬。考慮到本作開服的福利相當多，以至於不刷首抽、單純拿了石和抽完開局送的必出5星抽/免費抽之後就直接開局、將石頭留在將來的蛋池之用也是一個好選擇。

每次刷首抽都要下載3G數據

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開局必刷最強角色

本作的抽蛋類似碧藍幻想Granblue Fantasy，主要是抽「回憶卡」，而抽到特定的5星回憶卡就可同時解鎖角色。新手可以自選一隻角色開始，而在能夠選擇的角色之中其實已有幾隻是現時最強的，因始建議選這些強力角色，再看看首抽刷到什麼。

+ 3

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金叶星（標準服）：開局自選或抽到「為了守護大家的笑容」回憶卡開放



相澤一葉（標準服）：開局自選或抽到「全力少力」回憶卡開放



楓‧J‧努韋爾（標準服）：開局自選或抽到「完美無缺的大小姐」回憶卡開放



吉村・Thi・梅（Moonlight）：抽到「疾風的守護者」回憶卡開放



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至於回憶卡方面，由於在遊戲接下來的更新會陸續推出更多更多的回憶卡，不是特別建議在遊戲早期花費太多來抽，用開服送的5星回憶卡已能支撐一段時間了。

突擊莉莉Last Bullet玩咩？

《突擊莉莉》是日本熱門的多媒體企劃，除模型以外，後續也有推出小說、漫畫、動畫、舞台劇等相關作品，為日本相當知名且討論度極高的 IP 之一。《突擊莉莉 Last Bullet》則是《突擊莉莉》的官方手遊，由日本株式會社 ©Pokelabo,Inc. 與 ©SHAFT 共同運營，故事描述在不遠的未來，地球出現了對人類造成毀滅危機的巨大生命體「HUGE」，而少女們將作為「莉莉」接受嚴格訓練為了人類而奮戰。

下載連結：iOS/Android

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