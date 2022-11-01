突擊莉莉Last Bullet手遊攻略｜副本突擊莉莉Last Bullet首抽手遊攻略 開局必刷角色推薦 刷首抽方法｜在日本人氣不俗的跨體作品《突擊莉莉》（アサルトリリィ）的官方手機遊戲《突擊莉莉Last Bullet》中文版已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道手遊攻略，提供刷首抽方法及開局必刷角色推薦。



初始角色選擇

在開始遊戲時可以自選一位角色，一般來說可以按自己的喜好和口味來選擇喜歡的角色，但如果沒有特別癖好、或者是追求效率玩家，就建議在「金叶星」、「相澤一葉」和「楓‧J‧努韋爾」三個之間選擇一個，因為這些都是遊戲現階段比較強力的角色。

至於首抽方面請見另文攻略：

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白髮+白絲也太吸引了

角色、服裝和回憶卡

本作的戰鬥系統和編成比較特別，有少許像是碧藍幻想Granblue Fantasy的變體；雖然隊伍由最多4個角色組成，但是戰鬥中玩家只需控制一個角色（其他角色為自動戰鬥），同時玩家也只需為一個角色配置裝備（回憶卡）。

每張回憶卡都代表一個主動技能，因此是回憶卡決定了玩家在戰鬥中能夠使用的技能，以至於可以說本作中的角色主要只是用來「掛」回憶卡的「衣架」；不同角色之間的分別主要只有稀有技能（Rare skill）和擅長的回憶卡種類不同，例如「今叶星」擅長單體特殊攻擊，在使用單體特殊攻擊的回憶卡就會獲得加成。

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有少許在GBF中砌盤的感覺...

回憶卡主要分成攻擊和支援兩種，攻擊有單體攻擊和群體攻擊，支援方面則分bufff、debuff和治療三種。由於攻擊分通常攻擊和特殊攻擊兩種、防禦也分成普通防禦和特殊防禦，再加上遊戲的5個屬性，使得實際回憶卡種類十分多，當然一開始只要知道分成攻擊和支援兩種就行了。

要特別注意是擅長支援的角色無法使用攻擊型的回憶卡，換言之使用支援型角色時就真的只能擔當支援；一般來說單人遊玩的情況下都是用攻擊型角色，但在多人模式如公會戰時，支援角色就會變得十分重要。

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攻擊和支援的定位分得十分明確

還有就是同一個角色會有不同的服裝，不同服裝除了外觀不同之外，擅長的回憶卡種類和固有技能也可能不同；擁有更多服裝的好處是能夠視情況更換不同特性的服裝，而壞處自然就是不同服裝也需要抽蛋抽到特定的回憶卡才能開放。

開服時其中一個蛋池已可抽到角色們的「Moonlight」系列服裝

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早期開荒

完成主線第1章第1話stage10之後便會開放「活動」，可以挑戰每日進入次數有限的每日活動關取得金幣、強化素材等各種報酬；各種強化系統也會隨著主線進度陸續開放。而每日活動當然是每天都要打好打滿，累積素材以待之後各種強化使用。

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在每日活動之後比較重要的是應盡快打通第1章第3話stage11之後開放「軍團」系統，加入軍團後可以進行「外征任務」獲得額外的資源。第1章第3話的建議戰鬥力是1萬，不過只要首抽不是太差、再自己主動去強化一下回憶卡就問題不大。

在強化回憶卡時不要完全只集中強化一張，因為在戰鬥中需要將所有回憶卡都使用過之後才能刷新再用，同時也存在屬性相剋的關係，只升一張回憶卡的話有機會出現輸出不平均、反而打得比較慢的情況。

早期而言只要回憶卡有強化，全程加速auto都沒問題

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或者你會想那麼只要裝備較少的回憶卡就能提高運轉率了，只是裝備回憶卡也會獲得包括攻擊力在內的全能力加成，如果裝少了回憶卡，就算卡組的運轉率有所提高，但是攻擊力減少了之下也同樣打不快。所以到最後還是能裝幾多回憶卡就要強化幾多。

另外是當玩家抽蛋時可能會得到不少三星的回憶卡，這些三星回憶卡戰力低、賣出去也不值錢，因此最好的用法就是拿去作為素材去強化主力回憶卡的技能等級。

開服活動和主線會送滿突的回憶卡，足夠用頗長時間

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商城課金相關

本作目前的課金位不算多，禮包數量也很少，除了買石抽蛋之外主要就是「莉莉護照」，類似其他遊戲中的月卡；購入後可先獲得一次性獎勵，然後會在生效期間（30日）內每日。只是本作中的「莉莉護照」竟然有3個之多，分別為售58港元的基本版、198港元的紅色版和323港元的金色版，三種護照可以疊加。

莉莉護照

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個人覺得比較抵玩的只有最便宜的莉莉護照，特典效果是每日活動掉落2倍，而每日活動是玩家每天都要打的，有2倍掉落當然好。

198港元紅護照效果是每日活動入場次數+1，配合基本護照的話就等於再多一次兩倍；只是為何要賣198港元這麼貴是因為包括了3次11抽的「莉莉護照11回扭蛋券」，可以說是將月卡和禮包綁縛銷售了。而323港元的金護照則有「莉莉護照11回扭蛋券」4個即44抽，以及「莉莉護照必中5星扭蛋券」1張；每日特典則是物資庫鎖匙1個。

金護照其實就是買必得送月卡了

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如果護照三個全買每個月要花差不多600港元，除了特典效果外共得77抽和必得1隻5星；相比買石抽蛋，不計首次儲值雙倍的話一次11抽1500石大概要170港元，77抽就是1200港元；計算上可視為三個護照全買約等於半價抽蛋，兼送1隻5星和一個月份量的每日特典。以還原率來看算是可以，只是每個月600也不是少數目，微課玩家還是建議只買最便宜的基本護照就好了。

突擊莉莉Last Bullet玩咩？

《突擊莉莉》是日本熱門的多媒體企劃，除模型以外，後續也有推出小說、漫畫、動畫、舞台劇等相關作品，為日本相當知名且討論度極高的 IP 之一。《突擊莉莉 Last Bullet》則是《突擊莉莉》的官方手遊，由日本株式會社 ©Pokelabo,Inc. 與 ©SHAFT 共同運營，故事描述在不遠的未來，地球出現了對人類造成毀滅危機的巨大生命體「HUGE」，而少女們將作為「莉莉」接受嚴格訓練為了人類而奮戰。



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