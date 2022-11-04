戰神：諸神黃昏God of War Ragnarok無劇透評測：PS5終極鉅著｜全球玩家均極為期待的超重量級大作《God of War Ragnarok》戰神：諸神黃昏將於11月9日推出，《香港01》科技玩物頻道獲Sony邀請優先遊玩本作，以下為遊戲無劇透評測。



＊＊＊以下評價以遊戲PS5版本為準＊＊＊

畫面超絕靚爆 每一格都是視覺享受

在遊玩《戰神：諸神黃昏》時，記者的第一印象是遊戲畫面實是超絕精美，甚至可以說是超過了以往任何一款PS遊戲，以至於《地平線西域禁地》或是《最後生還者2》的畫面，都稍嫌不如《戰神：諸神黃昏》吸引。去到一個地步是在遊戲裡什麼都不用做、單是看著Kratos或Atreus的背影、質賞各種盔甲和武器精緻的造型和極具真實感的材質，就已經是一種視覺享受。更別提遊戲中各個國度都有不同風光，每個地區都有令人目眩神迷的絕景；就算是不太喜歡玩動作遊戲的朋友，也十分推薦用低難度來玩玩，當成是九界觀光團走一轉。

啲景都靚到癲

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前作基礎強化 戰鬥更好玩更豐富

戰鬥系統是戰神2018的一大亮點，今集的戰鬥系統就在戰神2018的基礎上再為強化；如同之前的製作團隊訪談中提到團隊也意識到戰神2018的戰鬥系統過為依重符文攻擊，因此就在今集追加了新的三角攻擊系統：如利維坦之斧可以按實三角形來積蓄寒冰力量，蓄滿之後能使出特別的招式。

另外同樣是今集新加的「技能功業」玩法也為戰鬥帶來更多元化的體驗；功業是指玩家的技能（動作）命中敵人後能累積熟練度，儲滿熟練度之後可以為技能選擇一個額外的強化，例如能讓技能擁有額外的傷害、元素或是昏迷值等。有了這個強化之後玩家就可以按照自己目前手上已有的裝備去配出不同流派玩法，例如玩家可能擁有對處於異常狀態的敵人下提升傷害的防具，那麼可能就會考慮將各技能的功業改為提升元素，令敵人更快陷入燃燒或凍結從而提高輸出。

敵人種類和玩家流派都更豐富

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就連盾牌也多了選擇，增加了分別重視完美擋格、蓄力攻擊和防禦性能的不同盾牌。以往在高難度之下往往要依賴完美擋格打斷敵人才有攻擊機會，雖然本作的完美擋格判定已經是很鬆，但畢竟還是會有不擅長的人，有更多選擇當然是好事了。還有一點就是玩到劇情中段會有一個大驚喜、能為玩家的戰鬥形式帶來很大變化；這裡就不詳細講太多、留給玩家自己在遊戲中發現。

有強逼症的記者一見到「熟練度」玩法，就必定要全部技能練滿才行，變相有時會為了練技而戰鬥反而展不開手腳。不過如果並不像記者般有強逼症就沒這問題了。

今集也增加了多款敵人，連同原作已有的敵人令敵人構成更為豐富；戰神2018其中一個美中不足之處就是敵人種類較少，現在連這一點都剋服了，至少你不往往會猜不到接下來會有什麼敵人在等著自己。至於戰鬥時的打擊感、處決動畫等表現手法自然是一貫優質，完全不用擔心。

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最後還有一點是戰神2018中Kratos主力、Atreus輔助的基本構成也迎來了新變化；在一些關卡中Kratos會和Atreus以外的其他角色同行及一起戰鬥；以至在一些關卡中，玩家將會直接操作Atreus進行戰鬥，和以砍殺為主的Kratos戰鬥又是不一樣的體驗。雖然基本玩法和以往大致相同，但在各方面尤其是以往一些讓人覺得美中不足的地方在戰神: 諸神黃昏中都有所提升，除了好玩還是好玩。

將會有操作Atreus的部份

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內容極度足料

除了畫面和戰鬥系統大大提升之外，戰神諸神黃昏God of War Ragnarok的內容量也比前作大為提高；記得當初戰神2018的地圖大部份都是一本道關卡，只有九界之湖是可以較自由探索的半開放世界。而來到戰神諸神黃昏，除了能夠去前作未能到達的國度i.e.地圖數量更多的同時，還有更多類似九界之湖的半開放式地圖，可探索的地方也更多；機關解謎的玩法也增多了，內容量極之足料。

不過因為記者打的是最高難度、不少戰鬥需要花時間不停重試堆屍才能過，可能比其他人打得慢但總之不用擔心遊戲會無嘢玩。

作為參考，記者自己在戰神2018是在「追求戰神體驗」（最難）難度下完成白金成就，大概花了五十個小時。而在戰神諸神黃昏中記者同樣是玩「追求戰神體驗」，目前已玩了三十多個小時，只是莫說要爆機或完成收集，感覺只是打了一半左右，大部份地圖的探索度更是一半都沒到；應該今集主線可以30~40小時，全收集可能要70甚至80小時。

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劇情更多戲劇元素

戰神2018之所以如此受玩家推祟，除了畫面及系統之外演繹父子情的劇情亦是一大原因；不過有鑑於評測有限制，不能詳細討論太多；目前記者的感覺是劇情表現風格上和前作有少許不同。主要是前作中Kratos和Atreus雖然可能性格和想法有不一樣的地方，但是兩人是為了同一個目的而踏上旅途；因此就算兩人意見有所不合，也大都是關於方法或手段，而非對旅途的目的有所質疑。

God of War Ragnarok戰神諸神黃昏

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而戰神諸神黃昏中則有所不同；不能說得太詳細之下，具體的形容就是面對命運時，每個人都有自己的選擇；因此角色之間就出現了由目的開始根本上的分岐。結果而言就是台詞量增加不少，也有更多角色們意見不合而討論/爭論的場面，角色之間的思想衝突比前作多，劇情走向和外演和上集比都有點微妙的不同，給我感覺有少許像在看劇集，用我自己的說法就是「多咗好多drama」。記者自己對此並不反感，個人已體驗到的劇情走向也很妥當；當然最終劇情如何還是要玩到結局才知道，這一點就留給有興趣玩的人自行體驗了。

總結：除非結局爆炸 否則神作確定



目前綜觀外國媒體的評測不是滿分就是接近滿分，不知道會否引起玩家擔憂「最後生還者2」事件再臨；這方面一來記者自己未完成遊戲不好說死，二來也有評測限制不可透露角色的命運和重要劇情；但至少可以保證的是在記者目前的遊戲進度內，劇情都是穩定發揮，除非發生「大河內一樓」式的結局大爆炸爛尾，否則《God of War Ragnarok》肯定是本世代最出色的遊戲之一，今年的年度遊戲之爭無疑就是Elden Ring對戰神了。最後就是遊戲雖然有PS4版，但是可能的話都推薦盡量用PS5來玩，不然就浪費了那麼好的畫面了。



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