勝利女神：妮姬首抽攻略 快刷首抽方法 開局最強角色推薦 Android / iOS手遊｜11月重點手機遊戲大作《勝利女神：妮姬》已於11月4日雙平台上架，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括刷首抽方法及開局最強角色推薦。



刷首抽方法

本作的首抽在完成第1章（共四個關卡）後進行，所有劇情和教學都可跳過，只是戰鬥需要全部手動完成，全skip的話大約10分鐘左右，算是偏長。不過十分建議在第一次時看完整個序章的劇情，因為妮姬故事的開頭相當具衝擊性，還有專用動畫，十分建議先體驗一次再繼續刷首抽。

動畫相當精美，不知道將來有沒有機會完整動畫化呢

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本作雖然有遊客登入，但是無法藉由登出來重刷遊客帳號，幸好仍然可以使用「+1大法」，不用每次都刪game重裝。

「+1大法」是首先準備一個email，如「abcdef@gmail.com」，然後正常跑教學進行首抽；若果首抽沒出貨需要重刷時，就先在遊戲大廳點擊左上副選單後選「帳號」再「登出」，然後在主畫面再選申請帳號，這時填寫「abcdef+1@gmail.com」，便能在開到新遊戲帳號的同時，繼續用abcdef@gmail.com收到認証碼，這樣就不用一直創立新的電郵地址來刷首抽。仍然沒出貨的話就再填+2、+3，如此類推直到刷到想要的首抽為止。

「+1大法」刷首抽流程：



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開局必刷最強角色

在完成第一章之後會有新手免費10抽，保底一隻SSR，有機會開出兩隻SSR但是機率相當的低，建議不用勉強在這裡刷到雙金。然後領取信箱內的獎勵，拿到事前登錄獎勵送的SSR及石頭（會有14抽）；再點擊右上的任務->成就可再領到完成第一章送的1抽，開局基本就是刷這25抽了。開服的現在可以輸入幾個開服兌換碼，再拿到700石即是兩抽；不過個人覺得入兌換碼步驟比較繁複，25抽沒中的話直接重刷會比較快。

新手免費10抽不用勉強要雙SSR。

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另外值得一提是勢力為「朝聖者」的SSR角色大都實力強勁，然而卻不會在最初免費10連抽中出現；還有就是本作的SSR角色數量相當多，但不是SSR就代表一定很強，不少SSR的性能其實比強力的SR還要差；而主角拉比就已經是很強的SR角色可作主力。

按圖睇首抽必刷最強角色推薦：



+ 4

必刷最強角色推薦：



紅蓮 - 本作最強輸出角色之一，唯一缺點是陣營為朝聖者，抽到之後也會比其他SSR較難界限突破



麗塔 - 本作最強輔助角色，能提升全隊攻擊力和修復掩體，任何場合都能上場，可說是開局最穩陣之選



魯德米拉 - 擁有嘲諷能力的坦克角色，能確實地保護隊友



普麗瓦蒂 - 本身性能很強，而且重點是解任務會送，首抽有她就可保證一突



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吉蘿婷 - 擁有火力強大的機槍，技能是單體大傷害對Boss相當有用



沃倫姆 - 能提升全隊的爆擊率和火力，重要的buff角色



諾薇兒 - 能降低敵人防禦和增加敵人受到的傷害，重要的debuff角色



哈蘭 - 技能是高威力全體攻擊，有她可以快速推圖。注意此角色屬於朝聖者



諾雅 - 另一個強力的坦克，除了有挑撥和加防之外還有珍貴的短時間無敵技能，在高難度戰鬥中有奇效。注意此角色屬於朝聖者



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勝利女神：妮姬玩乜？

韓國開發的射擊遊戲；故事講述人類被神秘敵人「萊徹」入侵；不敵的人類只能躲到地底深處避難，直到數十年後開發出由少女駕駛的「對萊徹用決戰人形兵器」，並回到地上反攻萊徹。遊戲有大量高質素韓系動漫風格妹子以及類似Time Crisis的射擊玩法，戰鬥時操作女角色躲在掩體後、尋找機會伸出掩體外向敵方開火



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