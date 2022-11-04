Switch《Pokemon 寶可夢 朱 / 紫 》11月18日先有得玩，不過以這款NS完全原創新一代PKM做主題的「Nintendo Switch (OLED款式) 朱/紫版主機」，11月4日就已經可以買到，近期日圓低水，市價聽講非常吸引，HK01已經準備好開箱文，即睇這部「色違」主機顏色有幾靚。



全新傳說寶可夢故勒頓／密勒頓

包裝盒上印有今代全新傳說寶可夢故勒頓／密勒頓的圖案，機背以新一代「御三家」寶可夢「新葉喵」、「呆火鱷」和「潤水鴨」組成特別插圖，當中還會見到遊戲中出現的標記圖案。

寶可夢朱/紫 Switch OLED 主機開箱（鍾世傑 攝）

寶可夢朱/紫 Switch OLED 主機開箱（鍾世傑 攝）

「Nintendo Switch（OLED款式） 朱／紫版主機」機背有新御三家的圖案（鍾世傑 攝）

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而一對JOYCON手掣上面的圖案亦是別有意思的：朱紅色是遊戲中登場的「橘子學院」／而紫色上的就為「葡萄學院」校徽。而且連手繩都是專用配色的。

朱紅色手掣上有「橘子學院」校徽／而紫色手掣則為「葡萄學院」校徽。（鍾世傑 攝）

連手繩都是專用配色的。（鍾世傑 攝）

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至於用來駁電視行TV Mode的機頂盒，就以亮面白色底色，並印上兩款傳說寶可夢「故勒頓」和「密勒頓」特別插圖，留意機背左下角還有個PKM Center logo。

TV Mode機頂盒以亮面白色底色，並印上兩款傳說寶可夢「故勒頓」和「密勒頓」特別插圖。（鍾世傑 攝）

留意機背左下角還有個PKM Center logo。（鍾世傑 攝）

Nintendo Switch（OLED款式） 朱／紫版主機



售價：$2740 (不包含遊戲軟體《寶可夢 朱／紫》)

nsew官方授權店（包括網店及實體鋪）還有個套裝，同時購買特別版主機1部（$2740）+《寶可夢 朱／紫》遊戲軟體雙包裝1套（$858），會加送1隻比卡超公仔、1個機袋、1張保護貼。

圖中可以見到比卡超公仔的高度（鍾世傑 攝）

nsew官方授權店（包括網店及實體鋪）買機套裝送禮物。

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HORI Pokemon 系列配件已經上架

日本手掣廠HORI也有一系列PKM新款配件，包括可以令長期拎起Switch打RPG都不會手累的大型Joypad，還有各款手提機袋、背包。（手提包／背包均售$198）

日本手掣廠HORI也有一系列PKM新款配件，（手提包／背包均售$198）

HORI的Pokemon 系列分體式手掣，它的尺寸比一般JOYCON更橫更厚，長時間使用都不會手累，而最新有一套名為「分體式手掣 Fit版」（＄398一對）的新版，手柄位比之前另一版「分體式專業手掣」」（＄398一對）小巧，合女仔手及小朋友用。

HORI Pokemon 「分體式手掣 Fit版」耿鬼款（＄398一對）（鍾世傑 攝）

HORI Pokemon 「分體式手掣 Fit版」比卡超款（＄398一對）（鍾世傑 攝）

「斯普拉遁×寶可夢 合作祭典」

為了紀念11月18日（五）發售的《寶可夢 朱／紫》，11月12日（六）起《斯普拉遁 3》將舉辦「斯普拉遁×寶可夢 合作祭典」，玩家可在御三家草 vs 火 vs 水 3派中選擇陣營，參加大戰，而活動期間於指定店舖買／訂Nintendo Switch相關產品，可獲得「原創貼紙」以及「投票貼紙」各一張。