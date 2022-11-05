勝利女神妮姬 NIKKE- Goddess of Victory｜韓國製高質軍事美女手機遊戲已上架，這款由韓國國際知名插畫家金亨泰負責人設美術，全game所有軍事感十足的裝甲美少女，都突出長腿以及臂部線條，勁吸引！香港、韓國的都知名Cosplayer都紛紛扮演。



香港靚長腿｜Jenny Cosplay Aria

Jenny 是香港知名，身材超好的Coser，而她本身亦很期待《妮姬》，早在遊戲上架前3日已經「劇透」了一些扮演女角拉毗的花絮相片，更表示從《Destiny Child》這作品開始已很喜歡設定角色的大師金亨泰，而她自己也喜迷「大屁屁」女角，還有槍械+美少女這主題，難怪相片不單只靚，Jenny還非常入戲。

Jenny 扮演妮姬角色：拉毗｜Jenny Cosplay Aria facebook 圖片

妮姬角色：拉毗插圖

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韓國二人四足｜ DyangYi Cosplay / Pion Cosplay

遊戲本身來自韓國，廠商在當地跟大量Coser合作，記者自己就覺得這兩位的相片拍得很好。服裝製作方面也是極之出色。DyangYi 扮演穿著粉紅緊身衣的愛麗絲，而Pion則為組髮槍手沃綸姆。

左起：DyangYi Cosplay / Pion Cosplay

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日本蜜大腿｜伊織萌

伊織萌在TGS 2022 四天展期，主打為妮姬勝利女神攤位宣傳，另外還cosplay了另外2個同樣重視大腿線條的角色，包括「蜜大腿」鍊金術士萊莎，fans大飽眼福。

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Jenny Cosplay Aria（原圖連結）DyangYi.Cosplay（原圖連結）Pino Cosplay（原圖連結）

名稱：妮姬勝利女神 NIKKE- Goddess of Victory

玩法：單手操作背身射擊

雙平台下載：iOS／Android

網頁：https://nikke.gamamobi.com/