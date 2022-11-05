Pokemon寶可夢朱／紫期間限定紀念展現場直擊 大量打卡位fans必去｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《寶可夢 朱／紫》將於11月18日推出，官方為隆重其事，將在香港舉行「Amaz by Lokianno《寶可夢 朱／紫》期間限定紀念特展」，不單設置了多個打卡位讓fans合照留念，還有來自日本的官方精品及集換式卡牌商品等，《香港01》科技玩物頻道為大家搶先報導特展現場內容。



多個必影打卡位 比超森林勁可愛

Pokemon寶可夢朱／紫期間限定紀念展有多個必影打卡位，首先特展入口旁邊的接待處掛滿了比超的吊飾已是必影，在這裡還可以領取小精靈造型帽子讓小朋友玩，款式有比卡超以及今代的御三家共4款。

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進入地庫的限定紀念展場地後就有更多打位卡，會場內放置有巨大精靈球、今版新加的小精靈及角色的立牌可以合照；在特定時間更會有比卡超及新御三家的布偶裝玩偶和大家一起玩。

Pokemon寶可夢朱／紫期間限定紀念展

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即睇Amaz by Lokianno寶可夢 朱／紫期間限定紀念特展現場直擊照片：



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日本Pokemon Center直送周邊

這個期間限定紀念特展也等同popup store，場內有一個專區售賣官方周邊精品，大部份都是由日本的Pokemon官方精品店「Pokemon Center」直送至香港發售，款式應該在香港其他地方較難找到。

按圖即睇部份商品：



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專人教打Pokemon卡

在期間限定紀念特展期間，逢星期五、六、日都會有專人在專區教大家如何玩Pokemon的集換式紙牌遊戲，店方會準備好卡組讓大家使用，什麼都不用帶也不用有任何卡牌遊戲經驗去到就可參加。至於教學時段和是否需要預約等就請留意官方Facebook進一步公布。

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戴帽換貼紙

最後是在入口的比超招待處領取了小精靈帽子的話，可以在特展內的攤位再免費領取精美貼紙一張，如果是帶著小朋友一同前來的話應該可以讓他們玩得很開心。

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Amaz by Lokianno寶可夢 朱／紫期間限定紀念特展地點及詳情：



地址：AMAZ by Lokianno（銅鑼灣京士頓街2-4號地下及地庫）

日期：即日起至12月4日

營業時間：中午12時至晚上9時



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