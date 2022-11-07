勝利女神：妮姬攻略 各關卡遺物失品（隱藏物品）位置一覽 Android / iOS手遊｜11月重點手機遊戲大作《勝利女神：妮姬》已於11月4日雙平台上架，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括各個關卡的遺失物品（隱藏物品）位置一覽。



遺物失品記得執齊 永久提升收入

在妮姬的各個主線關卡中都會有一些遺失物品，在教學關也有教過，在關卡中尋找地上的光點再互動就可取得遺失物品。遺失物品主要分三種，一種是單純的收藏品，例如是海報或某人的筆記，收齊一套後可在指揮中心領取獎勵，不拿白不拿。另一種就是信用點數、鑽石等資源，或是可設置於指揮中心播放的音樂等。

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還有一種遺失物品就是前線基地中各個建築物需要用到的設計圖，這些建築物本身大都沒有特別用途，但是建造完成之後可以在「戰術學院」中完成教學指南，得到各種永久提升被動收入的加成，例如戰鬥數據（經驗）和信用點（錢）入手量增加等等，因此是非常重要，建議推完一章主線就要盡快找齊遺失物。

雖說遺失物品有光點提示，但是不少遺失物品都放在轉角或建築物後面，從玩家的視角根本看不到光點十分蠱惑；以下整理各關卡的遺失物品位置一覽方便大家找齊。想回到過去的章節時，只要在出擊之後點選右下角的章節圖示，就能選擇過去到章節回收遺失物品。

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第一章：共3個遺失物品 按圖放大位置：



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第二章：共5個遺失物品 按圖放大位置：



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第三章：10個遺失物品 按圖放大位置：



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第四章：11個遺失物品 按圖放大位置：



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第五章：11個遺失物品 按圖放大位置：



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