戰神諸神黃昏God of War Ragnarok攻略 玩前必知10個實用小知識 PS5｜全球玩家翹首以待、本作度除《Elden Ring》以外的最重量級遊戲《戰神：諸神黃昏》終於推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲早期必學強力技能推薦。



高難度攻略妙法：直接推敵人落街

如果玩家以較低難度進行遊戲的話，基本上亂砍亂劈都能過關；但若果是以較高難度以至「追求戰神體驗」最高難度進行遊戲的話，技能優先度就會變得十分重要，尤其是早期什麼都沒有的情況下，先取得哪些技能會大大影響戰鬥難度。以下推薦幾個強力招式，可以一直用到爆機。在高難度之下特別推薦帶有吹飛效果的攻擊，因為高難度敵人血量很多，戰神難度下平砍可能要砍二十甚至三十刀才能殺死一個敵人；直接用吹飛攻擊將敵人推落懸崖跌死會省事得多。

將敵人丟落街就不用自己打了

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利維坦之斧

建議優先學習近戰一系的技能，今集新加的「技巧」系列（按實三角形蓄力）在早期並不太實用，威力和動作都很一般還要先蓄力才能使用，要到中後期有裝備配合才有較好效果。而遠程方面最基本的兩招丟斧頭（按實L2後R1或R2）已經很足夠一般應用，結論就是先學近戰系會比較好。

按圖放大睇利維坦之斧推薦優先學習技能：



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利維坦之怒：可說是斧頭最重要的技能，容易使用，傷害、霜凍、暈眩值都高，還有吹飛效果，可說是接近完美的招式，唯一缺點是整個動作期間無法取消防禦或閃避，要小心對方的霸體。利維坦之怒可以輕易吹飛較弱的敵人，如果敵人在崖邊更可直接將牠們送落街。熟悉操作之後玩家更可以連環使出利維坦之怒，將敵人「運送」去版邊再推落街。



冰河掃擊：起快手很快的範圍攻擊，更重要是可附加大量霜凍值，早期的話一招就能凍結敵人。對體型大的敵人則可造成更多段傷害，好使好用。



蛇之誘捕：將敵人捉住之後丟出，在落點爆發範圍霜凍傷害。這招和利維坦之怒一樣可以將敵人直接丟落街，但更重要的價值是捉住敵人後到完成整個動作為止全程無敵，在高難度之下極為好用，尤其戰神難度下AI經常一見到玩家出招就會自動對玩家補刀，但有無敵時間就不怕了。



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混沌雙刀

同樣記者個人較傾向近戰系列技能，不過早中期而言雙刀的技巧系列招式（按實三角形）比斧頭好用，主要是不需要蓄滿就能出招（當然蓄滿的話威力更高），而且招式的硬直 / 吹飛效果也很好，以至於可以不停連出同一樣來「stun lock」對手屈到死。特別推薦要盡早學習「許珀利翁擒拿」，有了這招之後對付人型敵人就會輕鬆很多。

按圖放大睇混沌雙刀推薦優先學習技能：



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許珀利翁擒拿：個人覺得是雙刀最好用的一招，本作的對人寶具，強烈建議盡快學習。許珀利翁擒拿不單昏迷值高，還可以打斷大部份人型敵人的霸體，因此可以在撞向敵人之後馬上再按L2->R1再出一次許珀利翁擒拿，不停循環到對方昏迷為止。



混亂迴旋：即是閃避斬，起手快範圍大傷害不錯又能「晾」住敵人延長浮空時間，雙刀的主力招式之一。



混亂狂衝：威力很高的招式，打完整套的傷害可比得上一招符文攻擊甚至更高，而且輸入簡單只要按實R1便可，最適合懶人使用。



焦土打擊：範圍頗大而且有頗強的吹飛效果，頗為好用。主要是不需要蓄滿就能吹飛敵人，可以完全不蓄力（稍稍按實三角之後馬上R2）作為快速吹飛技使用，以至掌握好節流之後可以連打不蓄力的焦土打擊來無限吹飛敵人屈到死



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