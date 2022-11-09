God of War Ragnarok 戰神諸神黃昏攻略 全奧丁的渡鴉位置一覽｜全球玩家翹首以待、本作度除《Elden Ring》以外的最重量級遊戲《戰神：諸神黃昏》終於推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲中全48隻奧丁的渡鴉位置一覽，上篇包括斯瓦塔爾夫海姆、米德加爾特、穆斯貝爾海姆共21隻渡鴉位置。



＊＊＊注意以下攻略含遊戲較後期地圖，含有劇透成份，閱讀前請留意＊＊＊

擊殺奧丁的渡鴉 有成就有報酬

戰神諸神黃昏中可以探索全部9個國度；而和上集一樣奧丁的渡鴉會分布在世界各個角落，一共有48隻；而每擊殺一定數量的渡鴉之後，可以去尼福爾海姆的渡鴉之樹領取報酬。另外也建議在完成主線後才一次過收集，因為不少地區是必須要該國度的主線劇情通關之後才開放進入，或是需要取得特定道具/能力後才能到達，未爆機的話是無法集齊48隻。另外約頓海姆裡沒有奧丁的渡鴉。

想自己搵齊48隻烏鴉都不是咁簡單

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全奧丁的渡鴉位置：

斯瓦塔爾夫海姆，共13隻奧丁的渡鴉，按圖放大位置：



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米德加爾特，共6隻奧丁的渡鴉，按圖放大位置：



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穆斯貝爾海姆（火炎國），共２隻奧丁的渡鴉，按圖放大位置：



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