God of War Ragnarok 戰神諸神黃昏攻略 全諾倫三女神寶箱位置及解法(上)｜全球玩家翹首以待、本作度除《Elden Ring》以外的最重量級遊戲《戰神：諸神黃昏》終於推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲中全35個諾倫三女神寶箱的位置及解法一覽，上篇包括斯瓦塔爾夫海姆、米德加爾特、穆斯貝爾海姆和尼福爾海姆共17個寶箱。



＊＊＊注意以下攻略含遊戲較後期地圖，含劇透成份，閱讀前請留意＊＊＊

增加生命及怒氣上限

戰神諸神黃昏共有三個諾倫女神寶箱（命運三女神寶箱），開啟後可以獲得伊登的蘋果或血蜜酒，分別能增加生命和怒氣值上限。如果在較低難度可能不算太重要，但如果在困難以戰神難度之下，多一格血就往往是生與死的分別（雖然真的在戰神難度之下大部份情況無論幾多血幾多防都是會被滿血秒殺）。

每個命運三女神寶箱都會上鎖，需要解開三個封印才能打開；封印都會位於寶箱附近，不過有時會藏在難以發現的暗角處，或是需要一些心思解謎才能互動。也會有需要隨著主線進度開放的能力才可開啟的寶箱，因此如果有個寶箱怎樣都開不到，也是可以等主線通關後再回收。至於通關後前往所有國度的方法，在通關遊戲之後回去辛德里的家找松鼠對話，可獲得一袋世界樹種子，然後就能打開全部因主線進度而封閉的傳送門，從而回收各個收集品。

看到女神寶箱但又打不開的時候是會有少許浮躁的感覺

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斯瓦塔爾夫海姆，共10個諾倫三女神寶箱，按圖放大位置：



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米德加爾特，共4個諾倫三女神寶箱，按圖放大位置：



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穆斯貝爾海姆，共2個諾倫三女神寶箱，按圖放大位置：



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尼福爾海姆，共1個諾倫三女神寶箱（需要爆機後才能取得），按圖放大位置：



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