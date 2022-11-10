戰神諸神黃昏攻略 全奧丁的渡鴉位置一覽 God of War Ragnarok｜全球玩家翹首以待、本作度除《Elden Ring》以外的最重量級遊戲《戰神：諸神黃昏》終於推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲中全48隻奧丁的渡鴉位置一覽。



＊＊＊注意以下攻略含遊戲較後期地圖，含有劇透成份，閱讀前請留意＊＊＊

擊殺奧丁的渡鴉 有成就有報酬

戰神諸神黃昏中可以探索全部9個國度；而和上集一樣奧丁的渡鴉會分布在世界各個角落，一共有48隻；而每擊殺一定數量的渡鴉之後，可以去尼福爾海姆的渡鴉之樹領取報酬。另外也建議在完成主線後才一次過收集，因為不少地區是必須要該國度的主線劇情通關之後才開放進入，或是需要取得特定道具/能力後才能到達，未爆機的話是無法集齊48隻。最後就是約頓海姆以及尼福爾海姆這兩個國度裡沒有奧丁的渡鴉。

本文收錄亞爾夫海姆、華納海姆和赫爾海姆地區的奧丁渡鴉位置，其他地區的渡鴉請見另文攻略：

👉 戰神諸神黃昏攻略 奧丁的渡鴉位置一覽(上)｜God of War Ragnarok

建議爆完機再一次過做收集

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全奧丁的渡鴉位置：

亞爾夫海姆（妖精國），共10隻奧丁的渡鴉，按圖放大位置：



+ 21

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華納海姆，共15隻奧丁的渡鴉，按圖放大位置：



+ 35

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赫爾海姆，共２隻奧丁的渡鴉，主線第一次來時錯過了的話可在爆機後回收。按圖放大位置：



回去渡鴉樹拿報酬

每收集到一定數量的渡鴉之後，可以去尼福爾海姆的渡鴉之樹領取報酬，一其有六個傳奇寶箱，可獲得裝備和符文攻擊等。在收到全部48隻之後還會解鎖支線Boss「渡鴉看守者」，相當難打，如果在高難度的話建議力量等級8才挑戰，打嬴後得到古石「弗斯布蘭德的劍柄」。

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