Steam Deck外國水貨購買教學 不用食炒價或等唔知幾時先發貨｜相信不少機迷都對Steam官方的手提主機「Steam Deck」相當有興趣；雖然Steam Deck在亞太區已有代理，但是目前仍未有確實發貨日期，不想無了期地等的話可考慮自行購買外國水貨。



Steam Deck有代理都一樣買到歐美版

Steam Deck在亞太區現時正式由Komodo代理，玩家可以60港元下訂排隊，到有機的時候Komodo方面會聯絡買家找尾數正式完成購買最後發貨。目前官方公告是預定2022年尾開始發貨，不過一直未有確實日期，撰文之時亦尚未開始發貨。

據Steam官方在10月頭發出的公告，現時Steam Deck的生產和發貨已跟上訂單進度，玩家已可直接下單購買、不用再排隊下單。當然可以直購的意思並不是今日買聽日就收到，還是需要有收單到發貨的流程，再加上集運至香港的時間，據網上回報一般由下單到主機到手需要2~4星期左右。如果不想等行版不知什麼時候才能發貨，可以考慮自行購買外國Steam Deck；但亦因為有正式代理的關係，香港地區想要購買歐美版Steam Deck就需要一些步驟，以及外國Steam Deck不對應海外送貨，需要使用集運等服務將主機寄來香港。

自己Steam Deck自己買

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按圖放大睇歐美地區Steam Deck購買方法：



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至於Steam Deck的重量方面，見網上回報一般指為3.5至3.7磅，買家可按此估算集運的運費。自行購買外國版的好處是現時歐美地區貨源較足，很有希望比亞太區行版更早拿到手，也不用在carousell等二手網站買食炒價；當然缺點也不是沒有，首先是集運要另外付運費，而最重要的是相對上沒行版那麼有保障，一旦寄失或者貨物在外國國內運輸期間失竊，就難以退款或追討損失。

雖然現時較有規模的集運服務一般都相當穩陣，但始終一出事就無仇報這點還是沒變

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歐美地區水貨Steam Deck購買方法：



1. 首先需要一個VPN服務，將地區設為歐美地區（以英國為例）



2. 然後創立一個新的Steam帳號，該帳號的地區就會成為英國。



3. 接下來以正常流程訂購Steam Deck，在Steam官網搜尋Steam Deck進入特設頁面再選擇型號即可。需要支付5美元訂金，可以使用香港信用卡。



4. 交付訂金之後就是等Valve官方電郵通知；接到通知後需要繳付全尾數，而送貨地址記得填寫你使用的集運公司提供的地址



5. 英國地區Steam官方顯示所有型號的Steam Deck都能在1~2星期內發貨，再算上集運來香港時間，下訂後大約一個月左右就能到手。



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