Steam Deck玩到變成Switch 香港開發散熱底座Cooling Dock Pro｜相信不少核心機迷已經買了Steam官方手提主機「Steam Deck」，亞太區Steam Deck也已經Komodo代理開放預訂、計劃於今年末開始發貨。有興趣買Steam Deck的準用家在買機的同時也可留意一下底座等Steam Deck周邊。



幫助散熱提升Steam Deck效能表現

Steam Deck雖然基本上是一部手提主機，但是總不會無時無刻都想整部拿在手上打，有時安坐家中時也會想對著電視/屏幕好好打遊戲；這時將Steam Deck加上一個底座、再連接去電視機或屏幕，便可將Steam Deck搖身一變成一部類似Switch的家用機了。

Steam自己有推出官方的底座「Steam Dock」，不過這類周邊配件會有第三方的選擇；Unitek就推出了附帶散熱功能的底座「Cooling Dock Pro for Steam Deck」，除了有齊底座有的承托、Lan線、HDMI輸出、USB頭等基本功能外還有散熱功能，有效改善Steam Deck的機能表現。

前置有兩個USB頭

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雖然Steam Deck整體評價都相當高，但是發熱問題也是玩家一直關注的地方；如果只是玩不太需要效能的2D遊戲當然沒問題，但如果是玩Froza、Cyberpunk 2077等硬件需求較高的遊戲時機身就容易開始發熱，若是再將畫面質素推高的話更可能會彈game以至hang機等。而有散熱功能的底座就能改善此問題提升效能，讓玩家能以更高畫質遊玩Steam Deck。

值得一提是Cooling Dock Pro for Steam Deck採用金屬片接觸式散熱而非直接用風扇吹，是為了避免氣流對Steam Deck內建的風扇造成損傷，設計上亦是有花心思。

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現時Cooling Dock Pro for Steam Deck版已經開放預訂，預定12月中正式發售，售價港幣998元（119美元）。如果覺得一千元買一個主機底座太貴的話，也可留意Unitek預定於明年推出的平版Cooling Dock，預定以和官方底座「Steam Dock」相同的價格港幣698元發售。

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