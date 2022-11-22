Pokemon 朱/紫攻略 8隻早期必捉強力精靈推薦 夠用到爆機｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括快速生蛋方法，可快至極速30秒一粒輕鬆刷V／特性



生蛋系統大改 極速生蛋30秒一粒

雖然玩家很早就能生蛋，不過生蛋其實對於尚未爆機 / 休閒玩家而言並沒有太大用處，因為生蛋最主要的用途是用來刷6V、特性，以及遺傳特定招式等；但這些都是PVP玩家才會用到的功能，如果你主要是單機捉寵儲圖鑑或是主打太晶團體戰協力的話，生蛋可以說是不太關你事；不過生蛋還是有一個很重要的用途，就是將限定一隻的精靈（例如御三家）或較難捕捉的精靈增殖，然後再用來和人交換。

今集生蛋不需要在寶可夢中心進行，而是改由新系統「野餐」時，隊伍中有符合生蛋條件的精靈在的話就會自動生蛋。好處是操作更方便，壞處是生蛋時不能做其他事情只可掛機，或者和精靈玩玩幫牠們沖涼。

野餐生蛋

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極速生蛋方法&所需準備

首先你需要一對能生蛋的寵物，不過最方便的還是用百變怪。百變怪出現位置及捕捉方法可見另文攻略：

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然後你需要一個「蛋蛋力Lv2」的食譜，在桌台市的三文治店和NPC對話可習得新的三文治食譜，隨著主線進度他會教越來越多食譜給玩家。有蛋蛋力Lv2的食譜不止一個，找一個自己可以買齊料的來製作便可。

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如果沒有蛋蛋力Lv2食譜或買不到食材，也可以到各地的高級餐廳食用料理獲得蛋蛋力Lv2，例如在玻瓶市南邊入口的附近餐廳就可食到，通常要3000元左右。只是要記得不論是用餐還是自己整三文治，效果時間都是30分鐘，時間差不多時就要去「補飯」。按圖放大位置：

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最後你需要一隻擁有「火焰之軀」特性的寶可夢；傳統上火焰之軀的效果是將擁有此特性的精靈放在隊頭時，會加快全隊生蛋和孵蛋的速度；不過朱紫推出後見有人回報說此效果被刪除了、亦有人說測試過仍然有效。記者自己未有詳細考證，不過反正帶了也是沒壞處就照樣帶了。擁有火焰之軀特性的精靈有炭小侍、燃燒蟲等，不想太花工夫找的話燃燒蟲在沙漠到處可都捉到。

準備妥當之後就可以開始生蛋，將火焰之軀寶可夢放在隊頭、百變怪和想生蛋的精靈也放進隊伍，然後開始野餐。接下來就只需要掛機，蛋就會自動放到餐桌旁的籃子內；但是籃子的容量也有上限（10顆），所以要不時去籃子回收精靈蛋以免溢出。

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有齊百變怪、蛋蛋力Lv2和火焰之軀的話生蛋速度很快，很容易就能生出一頁蛋來。不過生了蛋之後還要孵化，孵的過程就是將蛋帶在身上然後一直走路，可以用連射手掣或是傳統的「橡筋大法」綁住Analog來讓角色自動行走。不過還是那句話，除非你很明白自己在做什麼，或者是想量產御三家之類的限定精靈派給朋友，否則遊戲早中期不用花太多時間在生蛋上。

約十分鐘就已生了十多顆蛋。

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