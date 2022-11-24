Pokemon 朱/紫攻略｜商店販賣物品一覽 必買強力持有物道具｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲中劍盾版喵喵怪入手方法，是現時刷高星太晶團體戰必備的強力兼便利精靈。



劍盾版喵頭目 一招秒殺6星太晶團體戰

在《Pokemon 朱/紫》中一些精靈沒法透過捕捉獲得，例如這隻劍盾版喵喵怪（i.e. 伽勒爾地區的樣子）。伽勒爾地區的喵喵怪為鋼屬性，會進化成喵頭目而非貓老大，可習得的招式也和原版喵喵怪完全不同；亦因為牠的屬性以及特性，現時劍盾版喵頭目是打太晶團體戰最熱門的選擇，在配置得宜之下甚至可以一擊秒殺6星的太晶團體戰。

鋼屬性喵喵怪

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這隻喵喵怪需要在學校完成指定課程及事件才能取得，方法及考試答案請按圖放大：



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要取得劍盾版喵喵怪，方法是在學校完成整個「語言學」課程以及老師「賽吉」的好感事件。課程一共有6節課、一次期中考和一次期末考；上課期間老師會問玩家問題，答對與否不影響課程進行和喵喵怪的取得。雖然在遊戲一開始玩家已能開始上堂，但語言學需要完成2個道館挑戰才開啟，而所有課程的後半和期末考都需要打道館；玩家需要完成7個道館挑戰才能進行期末考完成整個課程，沒辦法一開始就帶著牠練功打道館。

另外要注意如果玩家已經打完5個星塵之路的老大，那麼校長就會在學校門口挑戰玩家（平均等級60），玩家必須要打倒校長才能再次進入學校。

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完成語言學6堂課和兩次考試都合格後，下一步就是進行語言學老師「賽吉」的好感事件，方法十分簡單只要在學校內各個地方找到賽吉和他對話即可。一共要進行4次對話，地點依次為教員辦工室、操場、生物教室和教員辦工室。完成4次就對話就可取得劍盾版喵喵怪了。

劍盾版喵喵怪除了是鋼屬性、本身攻擊力又高之外，更因為牠有隱藏特性（夢特性）「鋼之戰士」（はがねのせいしん），效果是己方的鋼屬性攻擊力1.5倍。滿等、滿攻擊力的喵頭目，在疊滿buff和debuff的情況下使用鐵頭攻擊，可以一擊秒殺6星的太晶團體戰，省卻正常流程中Boss開幾次盾的時間，是現時十分主流的打法。

滿血一招秒不是夢

只是問題在於從賽吉拿到的喵喵怪是普通特性，想改成夢特性需要「特性徽章」，而偏偏特性徽章又是要6星太晶團體戰中稀有掉落才能獲得。如果仍未取得夢特性的喵喵怪，就只好先用「刺耳聲」（いやなおと）降低Boss的防禦，讓其他人已成型的喵頭目來輸出好了。

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