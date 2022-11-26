Pokemon 朱/紫攻略 商店販賣物品一覽 必買強力持有物道具｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲中全屬性伊貝（伊布）的太晶化版本位置一覽。



全屬性伊貝都有得捉 唔使自己進咁辛苦

在Pokemon系列中伊貝（伊布）向來可進化成不同屬性，而各屬性的伊貝都有不同進化條件，如果要自己進化的話想收齊全屬性伊貝也是頗花功夫。不過幸好在《Pokemon 朱/紫》中所有伊貝的進化版本都直接以太晶化的形式在野外出現，而且位置固定 ，只要前往特定地點就可捉到這些進化伊貝，不用自己養那麼辛苦。只是要提提其中部份伊貝如月亮伊貝需要打倒偽龍寶主取得爬牆後才到捕捉。

冰伊貝超可愛

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按圖放大Pokemon 朱/紫全屬性伊貝（伊布）太晶化位置一覽 ：



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Pokemon 朱/紫全屬性伊貝（伊布）太晶化位置一覽 ：



1. 水伊貝：地圖最西北邊大鍋湖西岸的水池中



2. 雷伊貝：地圖最西邊、圓模鎮西北面山的風車下，可以由北面的山路沿路到達。



3. 火伊貝：地圖東南邊、深缽鎮南邊的高山山頂，需要攀岩才能到達



4. 太陽伊貝：地圖東邊印記森林東北邊坑道的洞穴內



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5. 月亮伊貝：通往焙固鎮的山洞岩壁上，需要攀岩才能到達。



6. 葉伊貝：小匙鎮西北面的山上，需要攀岩才能到達。



7. 冰伊貝：冰櫃鎮東北面的山崖上，不需攀岩但是有滑翔會比較好到達



8. 仙子伊貝：在北第三區東面海邊



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