Pokemon 朱/紫攻略｜精靈親密度（好感度）快速提升及確認方法｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲中精靈親密度（好感度）快速提升及確認方法。



親密度提升方法

一些精靈會存在需要親密度才能進化的條件，不過通常不需要刷到滿親密度，大部份情況只要2~3個心心就能進化。當然一些精靈還會再有限定於日間或是晚上等其他進化條件。遊戲有中多個提升親密度的方法，基本的有帶著精靈戰鬥、升級、以R鍵Let's Go放精靈出來一同步行、餵精靈食經驗糖果或是營養劑等。另外也可以選擇餵精靈食各種口味的水果和水果糖，可大幅提升好感度，只是相應的基礎數值（努力值）會下降。還要注意如果在單人模式中讓精靈戰鬥被打至瀕死的話好感度就會下降（連線對戰中則不會）。

雖然會令努力值下降，但餵果實是快速升親密度的方法

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如果想快速短時間提升特定精靈的親密度，最直接和省錢的方法就是野餐然後幫精靈沖涼；完成沖涼後就會提升該精靈的親密度，而且此方法提升親密度沒有冷卻時間，換言之可以不停反覆幫精靈沖涼來刷親密度。

此外讓精靈拎有「安撫之鈴」時親密度會提升得更快，想刷親密度的話就記得幫牠帶上。安撫之鈴可以在各地的信使鳥包包商店中以5000元買到。

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親密度確認方法

今集確認親密度比之前方便，只要在進行野餐的時候和精靈互動，看它頭頂有沒有心心飄出來，心心數量就代表親密度，數量越多親密度越高，最高是5個心心。每次露營時只有第一次和精靈聊天時會出現心心。

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另一個就是傳統方法找NPC來確認，在玻瓶市中央噴水池前面會有一個帶著瑪麗露的女NPC，和她對話就可得知精靈現時的親密度。

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