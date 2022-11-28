Pokemon 朱/紫攻略 主線圖文流程攻略 最方便攻略路線（中篇）｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲圖文流程攻略（中篇），各Boss戰弱點及推薦打法。



本文接續圖文流程攻略「上篇」及「中篇」：

👉Pokemon 朱/紫攻略｜主線圖文流程攻略 最方便攻略路線（上篇）

👉Pokemon 朱/紫攻略｜主線圖文流程攻略 最方便攻略路線（中篇）

邁向終盤

接下來的目標難度又會再提升一級，建議因應接下來的目標捕捉剋制對方的精靈或配置剋屬技能；當然玩家如果已經捕捉了一些強力精靈，如多龍巴魯托、烈咬陸鯊等準神級精靈，那麼單純用等級壓制也是可以。承接中篇攻略，在練等準備好之後就去挑戰餘下的道館，打完超能力道館後下一個是冰道館（平均等級47）。測試是滑雪小遊戲，同樣是沒什麼難度，玩完就可挑戰館主「古魯夏」。

長得很可愛的古魯夏，但聽說是男孩子

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古魯夏使用的精靈順序為雪絨蛾、凍原熊、浩大鲸和七夕青鳥，全部都怕火，如果玩家有養烈箭鷹的話，一個閃焰衝鋒就是一隻了。如果沒有強力的火屬性攻擊，古魯夏的精靈全都怕鋼、除了第一隻雪絨蛾之外也都怕格鬥，用鋼系/格鬥系的招式也可輕易過關。

打倒古魯夏後下個目標是天星隊妖精幫班「奧爾迪加」基地（平均等級51），在雪山西北邊海邊，由幽默道館的傳點滑翔過去很快就到。奧爾迪加使用的精靈順序為瑪麗露麗、肥波球、麻花犬和天星隊車（普隆隆姆）。由於4隻都怕毒，如果有養土王等毒屬性精靈，用毒擊等毒系招就能輕鬆收拾他；沒有的話除了瑪麗露麗之外都怕鋼，有巨鍛匠等鋼系精靈也是輕鬆，另外再準備草或雷系的招式來對付瑪麗露麗就行了。

妖精系男子奧爾迪加

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打完這兩個目標後，接下來目標的等級又會再提升（55級左右），如果等級還未夠的話就要去練功，不然就要針對性配置精靈/招式才比較好打。

準備好之後就去打偽龍寶主（等級55），位於地圖西邊大鍋湖中東邊小島上，和島上有對話泡的米立龍互動就能叫出偽龍寶主。首先要和吃吼霸戰鬥，弱點是草和雷，草主的千變萬花可輕鬆收拾牠，不是草主就要另行準備招式了。然後再去中央的大島再找有對話泡的米立龍互動進入二回戰、再打一次吃吼霸；今次打倒吃吼霸後偽龍寶主的真身米立龍就會和玩家正面戰鬥。弱點是龍和妖精，用龍爪等龍系招式可對牠造成大量傷害，但是注意一來龍屬互剋，二來米立龍也有冰屬性攻擊，只靠一隻龍系精靈未必能穩嬴，最好多準備一兩隻或是用能使用妖精系招式的精靈來挑戰。

打倒偽龍寶主後取得坐騎能力攀岩，這時就真正可以前往整個遊戲所有地點了（除了被主線進度鎖著的第零區），這時可以去探索一下不同地區，例如去世界各地捉太晶化伊貝等：

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如果沒有要探索就可繼續推主線，最後一個目標是天星隊格鬥幫主（平均等級56），位於地圖最東北邊的北第2區。使用的精靈順序為毒骷蛙、投擲猴、路卡利歐、棄世猴和天星隊車（普隆隆姆）。除了路卡利歐之外的4隻精靈都怕超能力和飛行屬性，又是我們的烈箭鷹大派用場的時候；另外沙奈朵以至超能艷駝等超能力系精靈都好用。唯一是路卡利歐因為有鋼屬性不怕超能力和飛行，要另外準備火i.e.閃焰衝鋒、格鬥或地面的招式來對付牠。

打倒格鬥幫主之後，18個主要目標就全部完成，接下來就是終盤的冠軍戰，以及另外兩條主線「傳說之路」和「星塵之路」的最終戰。相比上冠軍戰難度較高，可以先去完成另外兩條主線。

算完

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「傳說之路」的收尾是導入最終主線的前置，以及和要和派帕（平均等級60）打一場對戰，位置是遊戲一開始和派珀相遇的燈塔。派帕使用的精靈順序為藏飽栗鼠（弱格鬥）、狠辣椒（弱飛行、毒、岩石）、鹽巨石靈（弱格鬥、地面、鋼、水、草）、陸地水母（弱飛行、蟲、火、冰）、刺甲貝（弱格鬥、岩石、草、電）和獒教父（弱格鬥、蟲和妖精）。6隻裡面有4隻怕格鬥、另外兩隻怕飛行，如果有摔角鷹人的話一招飛身重壓就能打到底（除了鹽巨石靈不怕飛行，但可以用威力更高的飛膝踢）。另外要注意狠辣椒因為有草和火屬性，所以既不怕水也不怕火。

打完派珀之後準備前往第零區，但是派珀也會說需要更多伙伴，其實就是要完成另外兩條主線才能繼續。接下來去可先去完成「星塵之路」，回去學校，校長會在門口挑戰玩家（平均等級61）。使用的精靈順序為智揮星（弱蟲、惡）、暴雪王（弱格鬥、飛行、毒、岩石、蟲、鋼，而且弱火4倍）、鯉魚龍（弱岩石、雷4倍）、怖思壺（弱幽靈、惡）、敗露球菇（弱飛行、火、超能力、冰）和剋制玩家屬性的御三家（記者選了草主，所以是骨紋巨聲鱷）。智揮星和怖思壺用咬碎等惡系招式可輕鬆對付，暴雪王和敗露球菇用烈箭鷹的閃焰衝鋒秒殺，另外準備一個雷系招式來打鯉魚龍和針對御三家來配招就可以了。

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打完校長後等到晚上，進入校學的操場挑戰真老大，原來真老大的真實身份就是補給班的牡丹，將她打倒來為天星隊劃上句號（平均等級62）。牡丹會使用6種屬性的伊貝（配合了她孭著伊貝背包的人設），順序為月亮伊貝（弱格鬥、蟲、妖精）、葉伊貝（弱飛行、毒、蟲、火、冰）、水伊貝（弱草、雷）、火伊貝（弱地面、岩石、水）、雷伊貝（弱地面）和仙子伊貝（弱毒、鋼）。每隻伊貝的弱點都不一樣，不怕煩就可以先準備好各屬性的招式；不過伊貝系的HP和物防都較低，如果剋屬招式不齊，也是可以用龍爪、地震等高威力物理招式硬打。唯一是要記得龍屬對仙子伊貝無效，有巨鍛匠的話一個巨力錘就能收掉了，或是用土王的毒擊等。

打嬴後是天星隊感動的重逢，牡丹也成為了伙伴。接著就只餘下四天王和冠軍戰（平均等級58~62）了，在桌台市學校正門旁邊的入口進入山路前往寶可夢聯盟，在面試環節回答一輪問題之後進行四天王連戰和冠軍戰；每場戰鬥之間可以更換精靈，換言之玩家可準備多隻帶不同屬性的精靈在和每個天王對戰前替換，但是開始四天王戰後直到打嬴首席冠軍之前都無法離開會場，也就是不能用寶可夢中心回復，如果玩家有練的精靈數量不多就要多準備傷藥及PP填充劑。

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四天王戰的敵方精靈順序及弱點見下表：

辛俐：

鯰魚王 - 弱草4倍 *沒有其他弱點

噴火駝 - 弱地面、弱水4倍

頓甲 - 弱水、草、冰

三頭地鼠 - 弱水、草、冰

土王（太晶化為地面屬性） - 弱草、冰



主要怕水和草，選了草主加鯉魚龍輕鬆打。唯一要注意最後的土王有儲水特性，水屬性招式對牠不單無傷害還會幫對方回血，要用草或冰屬來打。



波琵：

大王銅象 - 弱格鬥、地面、火

鋼鎧鴉 - 弱火、電

青銅鐘 - 弱地面、幽靈、火、惡

自爆磁怪 - 弱格鬥、地面4倍、火

巨鍛匠（太晶化為鋼屬性） - 弱格鬥、地面、火



全部都是鋼屬性，烈箭鷹閃焰衝鋒秒殺；但是鋼系精靈一般物防高，如果烈箭鷹等級／攻擊力不夠也有可能秒不掉，而且閃焰衝鋒要自己扣血通常無法打完5隻。可另外準備格鬥屬性的精靈或是魔法火焰、大字燒等特攻火屬性招式。



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青木：

熱帶龍 - 弱飛行、毒、岩石、火、冰4倍

姆克鷹 - 弱岩石、電、冰

七夕青鳥 - 弱岩石、冰、龍、妖精

花舞鳥 - 弱岩石、冰

纏紅鶴（太晶化為飛行屬性） - 弱岩石、電、冰



注意和道館戰時不同四天王青木主要用飛行系的精靈；主要弱點為岩石、電和冰，可用鬃岩狼人或冰伊貝等來攻略，或者用鯉魚龍配尖石攻擊和冰凍牙基本上都是一招一隻，又或是用特攻系的精靈配冰凍光束 / 力量寶石等。



八朔：

音波龍 - 弱岩石、冰4倍、龍、妖精

毒藻龍 - 弱地面、超能力、冰、龍

蘋裹龍 - 弱飛行、毒、蟲、冰4倍、龍、妖精

雙斧戰龍 - 弱冰、龍、妖精

戟脊龍（太晶化為龍屬性） - 弱冰、龍、妖精



主要用龍屬性精靈，一隻仙子伊貝就可以收他全家；除了毒藻龍因為毒屬不怕妖精，要改用超能力或冰的招式來打。另外因為龍屬互剋，用等級足夠的多龍巴魯托或是烈咬陸鯊等龍系精靈來硬碰硬也是可以。



打完四天王之後辛俐會幫玩家回復，然後就去挑戰首席冠軍也慈。也慈用的精靈順序為超能艷鴕（弱蟲、幽靈、惡）、坐騎山羊（弱飛行、毒、蟲、火、冰）、仆斬將軍（弱格鬥4倍、地面、火）、冰岩怪（弱格鬥、岩石、鋼、火）、輕身鱈（弱蟲、幽靈、草、電、鋼）和晶光花（太晶化為岩屬性，弱水、草、格鬥、地面、鋼）。超能艷鴕用鯉魚龍的咬碎，然後坐騎山羊、仆斬將軍和冰岩怪都可用烈箭鷹的閃焰衝鋒收掉，輕身鱈隨便一個草系或雷系招式應付，晶光花換回鯉魚龍的攀瀑。

打嬴也慈後就只差最後和勁敵妮莫的對決，回到桌台市中央進行最後的冠軍戰（平均等級65）。妮莫使用的精靈順序為鬃岩狼人（弱格鬥、地面、鋼、水、草）、巴布土撥（弱地面、超能力、妖精）、拖拖蚓（弱格鬥、地面、火）、土龍節節（弱格鬥）、黏美龍（弱冰、龍、妖精）和被你剋制的御三家（記者選了草主，所以是狂歡浪舞鴨）。妮莫的陣容主要怕格鬥和地面，準備摔角鷹人、路卡利歐等格鬥系精靈應付鬃岩狼人、拖拖蚓和土龍節節，巴布土撥用地震解決，另外需要一隻巨鍛匠等妖精系精靈來處理黏美龍；最後用你的御三家打倒妮莫的御三家。

到這裡冠軍之路、傳說之路和星塵之路三條主線就全部完成；不過遊戲尚未完結，接下來就是系列傳說、所謂冠軍戰之後的「裡關」。（未完待續）

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