Pokemon 朱/紫攻略 商店販賣物品一覽 必買強力持有物道具｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲中。



被封印的四隻古代準神 解開封印捉寵

在Pokemon玩家之間所謂「準神」（準伝説）就是指合計種族值達到（或接近）600、並且在劇情/設定上有重要意義的精靈。每一代Pokemon都會有新的準神加入，例如大家很熟悉的啟暴龍（快龍）、烈咬陸鯊、多龍巴魯托等都屬於準神寶可夢。今次《Pokemon 朱/紫》中有4隻新的準神「古劍豹」、「古簡蝸」、「古玉魚」和「古鼎鹿」，分別被封印在四個祠堂內；解除封印需要找出該祠堂區域內的8支樁柱（杭），然後就可打開祠堂捕捉準神。

今集的新準神都實力強勁

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4隻準神的等級均為60，雖然不算硬性規定要爆機打完裡關後才能捕捉，但也最少需要完成8個道館，以及打完所有寶主解鎖全部坐騎能力後才可捕捉。另外要注意和這四隻準神的戰鬥無法逃走，因此記得多準備精靈球。如果玩家有使用道具複製Bug，可用大師球解決；沒有的話則推薦在晚上用黑暗球、到回合達到一定程度仍未捉到就轉用計時球來捉。道具複製方法可見另文攻略，惟注意使用bug進行遊戲導致任何後果均由玩家自負：

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以下整理全部32條樁柱位置及對應準神位置：

古劍豹：



+ 22

古簡蝸：



+ 19

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古玉魚：



+ 24

古鼎鹿：



+ 25

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