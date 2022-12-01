玩具模型開倉｜八達通消費券第三期12月中先可領取，今個月有鬆動錢買玩具！觀塘區12月1日至4日（星期四至星期日）有個BANDAI高達模型、超人SHF、景品、超合金魂、Tomica車仔、LEGO積木劈價開倉，全場3折起。



這玩具開倉係由某間分店頗多，常常都有劈價LEGO賣的大鋪舉行，有多款LEGO／動漫貨品／兒童玩具／景品賣，所以貨品可放心買，一定是正版。全場貨品低至3折起，12月1日剛好還有消費券拎，拎住1k去買到不少聖誕禮物啦！

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萬代高達模型5折起



連最新水星魔女都有｜多角度台座@$20（原價$75）｜壽屋囡囡模型 $199up(原價$450up）

大量萬代高達模型5折起

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大量LEGO蝕本出血價

大量LEGO蝕本出血價 柯柏文LEGO $980

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Tomy合金卡通車@$15（原價$58）

Tomica 15蚊起（示意圖，非減價款戈式）

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SHF 超人 戰隊 美少女戰士 $199up (原價$470）多款超人figure$19（原價$58）

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景品 $99/3盒起，有鬼滅同Q Posket（示意圖，非店內減價品）

大量景品公仔100蚊3盒（示意圖，非店內減價品）

尚有一批數量極少之合金玩具，賣一隻少一隻。

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地點：九龍觀塘觀塘道396號毅力工業中心3樓H

營業時間: 12pm – 7:30pm

日期：12月1日 至 12月4日（星期四至星期日）

接受付款方式：VISA/MASTER/銀聯/現金