Pokemon 朱/紫攻略 太晶屬性自由更改方法 打造零弱點精靈｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲中自由更改精靈太晶屬性方法 。



可自由更換太晶屬性 惟材料不易取得

太晶化是今集《Pokemon 朱/紫》戰鬥系統最大重點，一場戰鬥中可以使用一次太晶化，太晶化後除了數值會提升之外，更重要是可以改變精靈的屬性，使得自己原本的弱點一下子變成無效，或是反過來剋制對手等等。而當使用和太晶屬性相同屬性的招時，更會額外提升威力。

精靈的太晶屬性為天先決定，野生精靈的太晶屬性必然為其自身屬性；太晶屬性和自身原屬性不同的精靈只會在太晶團體戰中出現，捕捉後就可自己使用。但是太晶團體戰中出現的精靈和太晶屬性均為隨機，想要刷到自己想要精靈+屬性機會微乎其微；幸好遊戲中另有方法讓玩家自行改變精靈的太晶屬性。

太晶化是今集《Pokemon 朱/紫》重點玩法

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按圖放大改變精靈太晶屬性方法：



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改變精靈太晶屬性方法：



方法就是去錦匯鎮的食堂，和吧枱的廚師NPC對話即可為精靈更變太晶屬性，每次更變需要消耗50個相應屬性的太晶碎塊。第一次和該NPC對話時可獲得50個一般屬性太晶碎塊，也就是說能馬上將一隻精靈的太晶屬性改為一般。不過一般屬性用途不大，算是給玩家使用一次更換太晶屬性功能作熟習之用。

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要改變太晶屬性嗎

太晶碎塊主要由打倒太晶化的精靈掉落，等級越高的太晶團體戰掉落的碎片也越多，另外也有低機會在地上撿到。體感是在第零區內撿到太晶碎塊的機會較高，只差一兩片的時可以去碰碰運氣，在第零區捉古代/未來種精靈時也應勤力撿地上的物品。如果不想刷的話，最後一個方法就是使用Bug來複製太晶碎塊，視乎手速複製50個大概需要5~10分鐘，不過還是那句使用bug進行遊戲一切後果自負：

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如果不專門去刷的話基本上是無法集齊50個太晶碎塊

更換太晶屬性用途很多，例如可以學電館主奇樹一樣，將一隻有飄浮特性的精靈改為電屬性，那麼整隻精靈就沒有任何弱點了（當然抗性也會隨之變化）。另外也可以將龍系精靈的太晶屬性變成鋼系，如此一來在對上原本剋制自己的妖精屬性時，太晶化成鋼屬就馬上變成反過來剋制對方了。

網上已出現將啟暴龍太晶化成鋼屬性、反殺妖精系的梗圖

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